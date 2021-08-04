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議員爆「高雄暫緩醫護打第2劑」是假訊息　陳其邁：會嚴格執法

▲▼ 。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市議員邱于軒3日爆料，接到醫護人員投訴，衛生局為衝疫苗覆蓋率，竟暫緩第一線醫事人員第二劑施打。對此，衛生局長黃志中表示，沒有這樣的政策，不對的訊息就是假訊息，會了解一下要處理。針對假訊息部分，高雄市長陳其邁也重申，防疫期間重要的是能有正確的疫情資訊，會根據傳染病防治法跟相關特別條例嚴格執行法律。

邱于軒昨爆料，高市為了衝刺疫苗覆蓋率，因而暫緩醫療人員第二劑施打，議員簡煥宗今在高雄市議會質詢時發問是否真有此事？衛生局長黃志中表示，沒有這樣的行為，會跟議員溝通她的訊息來源跟過程，他強調，沒有這樣的政策，不對的訊息就是假訊息，會了解一下、要處理。

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▼邱于軒議員爆料，高雄為提升疫苗接種率，暫緩醫事人員第二劑施打。（圖／邱于軒議員提供）

▲▼邱于軒議員爆料，高雄為提升疫苗接種率，暫緩醫事人員第二劑施打。（圖／邱于軒議員提供）

黃志中也解釋疫苗覆蓋率算法，是以次數為基準，所以只要有打就會算在裡面，不是以人數來算，目前對外公布的高雄市疫苗覆蓋率35%，都是指接種疫苗的次數。

簡煥宗再問，針對假訊息會怎麼做？高雄市長陳其邁表示，疫情部分希望大家都能夠以中央跟地方疫情指揮中心發布訊息為主，防疫期間重要的是能有正確疫情資訊，才能落實疫情措施，所以會根據傳染病防治法跟相關特別條例嚴格執行法律。

▲▼0802大東文化藝術中心疫苗接種。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲衛生局表示，高雄醫事人員第二劑疫苗數量足夠。（圖／記者賴文萱翻攝）

爆料資料顯示，這封郵件是在8月1日下午5點多寄出，信件中文字指出，「學姊，不好意思~~本院感控組長詢問衛生局，因目前疫苗吃緊，須優先給予唐鳳系統的人施打衝刺覆蓋率，估醫事人員的第二劑皆暫緩注射，等日後政府疫苗分配足夠才會安排注射，並再行通知日期。」

邱于軒對此也回應，捍衛基層權益本來就是民代的責任，何況是為了保護防疫最前線的醫護人員，且相關消息皆有所本，若有人對此提告，反而可讓爭議更明朗化，她很願意面對。

邱于軒進一步指出，目前在和律師研議，下午要對高雄市政府提告。

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