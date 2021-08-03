新北無症狀確診者搭自強號返台南　足跡曝光匡列9人檢測出爐

▲台南市衛生局蘇筱婷股長指出，新北市確診個案15816涉足台南市相關疫調完成清消，本案匡列9人PCR全部陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公告，3日全國新增16例本土確診個案，台南市+0，惟新北市確診個案15816於7月30日至8月1日間涉足台南市，相關疫調完成清消，本案匡列9人，PCR全部陰性。

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台南市衛生局蘇筱婷股長指出，新北個案15816因曾於北部接觸新北個案15796（7月31日確診），8月1日被匡列為居家隔離者，由台南市安排搭乘防疫計程車至醫院採檢，8月1日晚間確診。

案15816於7月30日上午9時20分由台中搭乘自強號105班次第4車廂，於11時25分抵達台南後轉乘11時55分區間車3726班次，於58分抵達大橋站後步行至米里二代永康大橋店、超堡早餐店各停留約2至5分鐘，晚間9時34分至7-11安立門市停留6分鐘；7月31日下午2時21分左右至鹿耳門冰城、鮮自然土城門市各停留約5分鐘，晚間7至9時至唐朝麻辣燙永康店；8月1日12時35分至13時20分到過7-11好巧門市、康橋門市、康是美開元店、白巷子中山南店、小北百貨台南開元店，分別停留約3分鐘左右。案15816無症狀，於台南市活動場域均已完成清消，台南市接觸者（8位家人）均進行居家隔離，防疫計程車司機為自我健康監測，以上9人採檢結果皆為陰性。

黃偉哲市長呼籲，雖然全國已降為二級疫情警戒，但其他縣市仍有零星確診案例，可能跨縣市移動，請民眾仍要落實防疫措施；除飲食外，外出全程佩戴口罩；落實實聯制；保持社交安全距離；遵守集會活動人數上限，以及場域人流控管或總量管制。

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