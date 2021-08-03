中元普渡減燒金　台南以功代金環保健康滿誠心

▲台南市環保局持續推廣減燒紙錢政策，請市民朋友以行動支持「以功代金」及「紙錢集中燒」，讓宗教活動愈來愈環保。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情警戒降二級，傳統民間宗教活動中元普渡不中斷，為維護空氣品質，台南市環保局持續推廣減燒紙錢政策，請市民朋友以行動支持「以功代金」及「紙錢集中燒」，讓宗教活動愈來愈環保，誠心祭拜的同時也為空氣品質盡一分心力。

市長黃偉哲表示，祭祀活動燒紙錢是民俗傳統，短時間要改變並不容易，但可以循序漸進減少焚燒量，或是將部份買金紙的費用替換成公益捐款「以功代金」幫助弱勢，也將功德迴向先人。

環保局長謝世傑表示，燒1公斤紙錢會產生1.5公斤二氧化碳及多種空氣污染物，臺南市紙錢專用焚化爐「淨圓滿」，雖可降低空氣污染，但對碳排放量減少有限。溫室效應下傳統與環保之間要努力取得平衡。

台南市環保局自100年推動「以功代金」，迄今累積善款已達1903萬餘元，許多弱勢族群受惠，在空品維護上換算下來，每年減少100公噸以上碳排放。疫情雖趨緩，防疫仍不能掉以輕心，宜減少出入人群聚集場所，若在家普渡不妨就近至全家、OK及萊爾富響應以功代金。另外，環保局也輔導北台南家扶中心及蘆葦啟智中心在所屬網頁提供線上「以功代金」捐款管道，將善款轉為愛心，幫助弱勢族群。

中元期間，環保局會全力協助各納骨塔紙錢集中載運作業，市民朋友祭拜後交付紙錢前，務必移除塑膠袋、香腳及雜物。寺廟、社區、企業機關或市民朋友辦理普渡，亦請配合紙錢集中燒，普渡活動舉辦前撥打申請專線06-3354306或連繫各區清潔隊，清潔隊會到約定地點協助載運至紙錢專爐焚化，請多加利用。

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