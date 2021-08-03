台中奥運激勵金300萬全國最高！陳其邁不加碼　曝4步驟照顧選手

▲台中市提高奧運選手激勵金，高雄市長陳其邁表示，先前已說明「獎金加倍」。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

台中市3日宣布提高奧運激勵金，金牌從15萬提升至300萬元，為目前全台最高。市長陳其邁3日主持防疫記者會時，被問及是否會再加碼獎金，他表示，之前已說明「獎金加倍」，但除了獎金之外，選拔、訓練、增加賽事、照顧選手，才是市府努力目標。

陳其邁表示，我們都非常替獲獎的選手感到非常高興，也覺得在運動的過程裡面，不管是獲獎或者是沒有獲獎，其實在這個過程裡面都給國人同胞很多的激勵，我們真的要謝謝這些奧運比賽的選手。至於獎金部分，之前在議會已做過說明，就是獎金加倍。

▲世界球后戴資穎可領高雄市激勵金84萬。（圖／路透社）

陳其邁指出，除了獎勵之外，最重要的是就是選、訓、賽、輔，選就是選拔選手，從學校體育到社會體育以及訓練選手，怎麼樣能增加更多的賽事經驗，以及輔導選手，從小港醫院跟選手的培育，整體的來照顧選手，這個市府現在在做，未來會更努力深化高雄市在運動賽事，對於優秀選手的輔導跟獎勵。

陳其邁強調，市府會好好的就選手的培育，再強化對於選手的照顧，尤其在選手的職業、比賽的生涯，以及對於未來選手生涯之後的生活照顧，市府會加強力道來幫助選手。

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