快訊／新北奧運獎金出爐　湯智鈞93.2萬、羅嘉翎＆陳玟卉各68.2萬

▲湯智鈞在男子團體射箭項目摘銀，個人賽取得第四名佳績。（圖／體育署提供）

記者楊蕓／新北報導

15:30更新

新北市長侯友宜宣布，加倍獎金至國光獎金10%，因此湯智鈞共可得143.2萬元，羅嘉翎、陳玟卉可得93.2萬元。

台灣代表團在東京奧運屢傳捷報，目前已摘下2金4銀4銅，打破歷年紀錄。奪牌選手除可獲得國光獎金外，各縣市政府紛紛喊出加碼。新北市依《新北市績優體育團體教練及個人獎助金發給要點》，提供《國光體育獎章》獎金的5%，並核發24個月，每月1.8萬之日常訓練補助金。

設籍新北市的選手共有14人，包含划船項目：黃義婷；舉重項目：陳玟卉；射箭項目：雷千瑩、湯智鈞；拳擊項目：林郁婷；桌球項目：陳思羽、鄭先知；體操項目：丁華恬；柔道項目：連珍羚；跆拳道項目：羅嘉翎；射擊項目：林穎欣；網球項目：盧彥勳、詹詠然、詹皓晴。

▲羅嘉翎奪下東京奧運跆拳道女子57公斤級銅牌。（圖／林敬旻攝）

目前得牌選手包括跆拳道選手羅嘉翎拿下57公斤級銅牌、陳玟卉奪舉重項目64公斤級銅牌、湯智鈞在男子團體射箭奪銀牌，個人賽則取得第四名佳績。

依據《國光體育獎章》規範，奧運屬於最高級別的1等比賽，金牌獎金2000萬元，銀牌700萬元，銅牌500萬元，除了前三名，只要擠進8強賽，即屬於二等獎章等級，第4名300萬元，第5、6名150萬，第7、8名可獲得90萬元。

新北市依據《新北市績優體育團體教練及個人獎助金發給要點》，提供《國光體育獎章》獎金的5%，金牌可獲得100萬、銀牌35萬、銅牌25萬，第4名15萬。另外新北市也針對奧運選手核發24個月，每月1.8萬之日常訓練補助金，計43.2萬。平常出國比賽也有機票、食宿補助。

以此計算，在男子團體射箭項目奪銀牌的湯智鈞，除可獲得國光獎金700萬元外，新北市額外提供35萬獎金，個人賽取得第4名佳績，可拿到15萬元，以及43.2萬的日常訓練補助金，總共93.2萬元。羅嘉翎、陳玟卉兩位獲得銅牌的選手，除可獲得國光獎金500萬元外，可再獲得新北市提供的25萬元，以及43.2萬的日常訓練補助金，共68.2萬元。

▲陳玟卉奪下奧運女子舉重64公斤級銅牌。（圖／林敬旻攝）

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