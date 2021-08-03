高虹安再轟疫苗預約平台「先上車後補票」　違反《採購法》規定　

▲台灣民眾黨立委高虹安再質疑疫苗預約平台採購流程。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨立委高虹安3日舉行記者會質疑，政府沒有把疫苗預約平台的採購流程上網公告，不符合《採購法》規定，是上車後補票，且除採購法源依據不明，平台的功能也與民眾期待有落差。對此，行政院公共工程委員會處長羅天健表示，《採購法》因應緊急情況有緊急採購程序的規定，但同時也必須通過對外公告、預算和決算等監督機制。

高虹安7月公開質疑，疫苗預約平台是中央委託某外部機構建置，但她向衛福部索取「疫苗接種預約平台規劃及相關預算」資料，希望瞭解平台功能開發、上線期程、系統委外成本等規劃，卻被已讀不回。

高虹安今天再開「先上車後補票，疫苗預約平台補了嗎？」記者會質疑，依照政府採購流程規範，應該先公開相關招標案資訊，但在政府電子採購網上，現在疫苗預約平台採購流程並未經過上網公告，民眾根本無從知道；另外，就算指揮中心主張是依照《傳染病防治法》規定，在傳染病發生時緊急專案採購藥品、器材，但這應該是採購藥物和醫材才適用，顯然疫苗預約平台並不適用。

高虹安表示，政府去年底開始採購國際疫苗，卻到今年6月才宣佈建置平台，期間沒有相關預算案提出，根本不符合《採購法》規定，就算政府主張是依據該法「緊急採購」相關規定，但緊急採購的構成要件是「不可預見」事件，不過，很多國家去年就有疫苗採購的狀況，難道政府沒看到？

對此，羅天健回應，《採購法》因應一些特別緊急的情況，有緊急採購程序的規定，目的是為了先把事情辦好、後面再補程序，因此可以免除採購的決標、招標程序，至於疫苗預約平台是否符合緊急採購要件，衛福部最清楚。

羅天健表示，我國5月面臨本土疫情的突發狀況，民眾接種意願大幅改變，疫苗供給從供過於求變成供不應求，可能是衛福部緊急採購的原因。他強調，緊急採購的監督機制還是存在，包括還是要有對外公告、預算和決算的規定。