急診值班「3分之1患者是胃痛」　醫驚喊1句！網全笑了：摧殘多天

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣在今年的東奧獎牌豐收，目前已2金4銀4銅，看著選手們浴血奮戰，一日球迷們除了搖旗吶喊，最常講的就是心臟痛和胃痛。就有醫師分享急診情況，開玩笑說「該不會跟球賽有關吧！」

胸腔科醫師蘇一峰昨在臉書提到，「今天急診值班，3分之1是胃痛的患者，該不會跟昨天晚上的球賽有關吧？」

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回顧醫師口中的「球賽」，正是全國關注的金牌之戰，世界球后戴資穎對上中國一姐陳雨菲，從第一局就陷入拉鋸，雙方多次平手緊咬分數，後來小戴18比21先讓出。

次局雙方依舊緊咬比分，戴資穎貼網小球取分失誤增多被追平，陳雨菲殺球反超，在緊張地一來一往，最終小戴21比19強勢扳平。

▲小戴奮戰到最後。（圖／路透社）

然而，決勝局小戴失誤增多被拉開分差，雖然一度追上，可惜又再度被拉開，最終掛網以18比21，輸給陳雨菲，拿下銀牌。

那一夜網上洗版，除了惋惜，大多數人都是給予鼓勵與祝福，淚讚「小戴已是我們心目中的冠軍。」如今，蘇醫師的趣味發文，再度勾起回憶，不少人直呼，「還有心臟哈哈哈」、「是這樣沒錯」、「一定是經過這幾天的摧殘」、「我是心痛到早上」、「身心科應該也是」、「我是失眠+頭暈，要掛哪科」、「我昨晚也胃痛、胃脹氣，吃什麼都沒用」、「合理推論，而且昨晚失眠人數也激增」。