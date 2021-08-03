摘銀仍被酸！戴資穎「半年前IG貼文」曝光　霸氣打臉鍵盤教練

記者邱晟軒／綜合報導

世界球后戴資穎在上月（1日）的東奧羽球女單金牌戰，對決世界排名第二的中國選手陳雨菲，最後以1比2（18：21、21：19、18：21）落敗，拿下銀牌。對此，有一名網友就以戴資穎半年前發布的一篇限時動態打臉鍵盤酸民，感嘆「難道你們只喜歡一直拿第一的小戴？」貼文一出，引起熱議。

戴資穎在奧運羽球女單金牌戰對上中國隊「女單一姐」陳雨菲，雙方比數緊咬拉鋸，最終小戴以18比21、21比19、18比21落敗，最後奪下銀牌。賽後，戴資穎也在個人IG寫下：「或許我不會再有一次參加奧運的機會，但這個目標我也算達成了，只是不這麼完美。」

對此，就有一名網友看到許多一日球迷用鍵盤猛酸小戴後，發文感嘆，「難道你們只喜歡一直拿第一的小戴？我喜歡小戴，不是因為她是世界球后，或拿了很多第一，只是因為小戴是小戴，是台灣的一分子。」

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▲小戴半年前的限時動態貼文被挖出。（圖／戴資穎IG）

原PO同時貼出小戴半年前發的一篇IG限時動態，當時的她有感而發指出，「人很奇怪，喜歡你的人有99％，偏偏都會去挑那1％來看，然後在那邊想要改變他人的想法，謝謝戴爸戴媽，總是給我很正面的教育，支持我的人不管我有沒有冠軍都會支持我，而鍵盤教練無論你做的好不好，他都會在，自己努力過後的結果，我完全可以接受，也謝謝相信我的人，我也會繼續相信自己」。

貼文一出，引起許多網友紛紛留言，「當她2017放棄世錦打世大運，我就知道我會粉她一輩子了」、「真的說的好好！」、「對於觀眾只是看了一場比賽，但對於選手那是他們的人生」、「貼這個剛好給那些可悲酸民看」、「那些酸她的人，小戴在比奧運你在幹嘛？」、「我喜歡小戴永不放棄，奮戰到底的精神！」

▼台灣「世界球后」戴資穎勇奪東京奧運女子單打銀牌。（圖／達志影像／美聯社）