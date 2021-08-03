沒衛冕金牌被酸！中國諶龍「2比0敗給丹麥」　網開噴：窩囊真丟人

▲諶龍2016年里約奧運拿下冠軍。（圖／路透）



記者黃可昀／綜合報導

昨天（2）進行東奧羽球男子單人金牌戰，由中國隊諶龍對上丹麥隊安賽龍（Viktor Axelsen），最後安賽龍直落二擊敗諶龍，且兩局比數都有明顯差距，令不少大陸網友感到失望，微博甚至出現了批評聲浪，指責諶龍「輸得真窩囊！」

據了解，諶龍是2016年里約奧運的羽球男單金牌，眾人特別關注昨天的冠軍賽，因為安賽龍也來勢洶洶，他是里約奧運男單銅牌，兩人都實力堅強，對戰起來可說是王對王的對決。

▲諶龍衛冕失敗摘銀。（圖／翻攝諶龍微博）



由於諶龍有14勝5敗的亮眼歷史成績，賽前很多人看好他能衛冕，他在前一天的四強賽也殺出重圍，以2比0擊敗印尼選手金廷，想不到金牌戰卻讓大陸網友跌破眼鏡，兩局分別以15比21、12比21輸給對手安賽龍，也許是當天未拿出最佳表現，才整場都被對手輾壓，不少粉絲沒料到差距這麼大，不甘心地在微博留下失望評論，包括「輸得真窩囊，真丟人」、「耽誤中國的羽毛球發展」。

諶龍凌晨在微博PO文，「非常遺憾自己沒能在東京奧運會的賽場上衛冕男單冠軍」，但能獲得銀牌，都要感謝人民的支持與吶喊，希望中國羽毛球的發展能夠越來越強大。多數大陸網友仍送上加油打氣，「龍哥你已經很帥了，不是只有金牌才能證明最強」、「謝謝你又堅持了五年，好好養傷。」

▼安賽龍與諶龍賽後互換球衣。（圖／路透）

