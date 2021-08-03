李智凱：回家囉！今搭機返台　東奧「吃最多最認真一餐」曝光

記者陳俊宏／綜合報導

勇奪東奧體操鞍馬項目銀牌的「鞍馬王子」李智凱，今天（3日）將搭華航CI101班機返台，預計傍晚5時20分扺達桃園國際機場。而他也分享在東奧以來，「吃得最認真、最多、最開心的一餐。」

李智凱今早在Instagram限時動態發文，貼出自己在選手村房間的行李箱照片，「回家囉，回去比來多一倍東西。」他2日晚間也分享自拍影片，「在選手村的最後一個夜晚啦，明天就要回家囉，謝謝大家陪我度過這場奧運。」

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▲▼李智凱分享在東奧「吃得最認真、最多、最開心的一餐。」（圖／翻攝李智凱IG）

李智凱2日也在限時動態分享在選手村的餐點照，並寫道「吃得最認真、最多、最開心的一餐。」

儘管日前在全能決賽落馬甚至手肘流血，李智凱「與傷共存」，1日在東奧男子體操鞍馬決賽當中，展現練了許久的6.700高難度動作，拿下總分15.400，僅次於英國惠特洛克（Max Whitlock ）的15.583，最終奪下銀牌，也是台灣奧運體操項目得獎的第一人。

李智凱賽後與教練林育信相擁而泣，他說，「這幾年過去，我不斷精進自己，教練也一直幫助我更上一層樓。教練跟我說辛苦了，我很謝謝他。」

▼李智凱分享今早的行李照。（圖／翻攝李智凱IG）



▼李智凱在東奧的最後一晚。（圖／翻攝李智凱IG）



▲▼李智凱摘銀。（圖／路透）

▲▼李智凱摘銀。（圖／體育署提供）

