勇敢吹哨　水環境巡守隊163人默默守護台東

▲水環境巡守隊默默守護台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

全國疫情警戒雖已降級但仍嚴峻，各行各業皆配合落實防疫工作，大多數民眾也因此減少外出活動，然而有一群人不畏疫情影響默默守護著水環境，為了防止有心人士，非法傾倒廢棄物或排放廢污水，導致河川環境遭受污染，台東縣水環境巡守隊仍持續進行日常巡檢及簡易水質檢測作業，若發現有污染疑慮會即時通報，台東縣環保局表示，統計上半年已完成垃圾及廢棄物清除近60次，呼籲民眾重視及愛護河川環境。

饒慶鈴縣長表示，台東縣擁有許多天然的水環境，包括海岸、河流等，為了保護水環境並達到保育及永續發展，台東縣政府已輔導成立9隊水環境巡守隊，他們可以說是守護台東水體環境的勇敢吹哨團隊，發現污染事件都會即時通報台東縣環境保護局，感謝這群默默付出的無名英雄，堅守崗位不遺餘力的守護我們珍貴的台東水環境。

環保局指出，台東縣水環境巡守隊目前隊員人數約163位，巡守區域遍及主要河川及海岸線，多年來對水污染防治工作的關心及支持，為保衛我們的環境及家園奉獻，疫情期間仍不辭辛勞未停止腳步，持續執行水環境維護及水質監測工作，統計上半年已通報環保局並完成垃圾及廢棄物清除近60次，希望水環境巡守隊主動清理垃圾及廢棄物及水質檢測，也能喚起民眾對河川環境的重視，呼籲更多熱愛這塊土地的民眾一同加入水環境巡守隊的行列。

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