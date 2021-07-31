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苗栗教養院驚爆院生被打死！2社工恐怖私刑　母悲求真相：還我兒命

▲苗栗造橋1間私人寄養院，29日傳出28歲院生在院內遭毆昏迷，經緊急送醫後宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗造橋1間私人寄養院，29日傳出28歲院生在院內遭毆昏迷，經緊急送醫後宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣造橋鄉1間私人教養院，發生疑似院生遭毆打致死事件；1名李姓媽媽出面指控，29日接到院方通知，稱28歲患有重度自閉症的兒子，突然倒地不起，送醫搶救後宣告不治。李媽媽協同警方調閱監視器後，竟看見院方人員將他用繩子綁住，強拉到房間並不時傳出毆打聲音，隨後被輪椅推出時，已無呼吸心跳。

李媽媽情緒激動的表示，自己的28歲兒子，因患有重度自閉症，在苗栗造橋的一間教養院照顧有8年時間，29日下午卻突然接到院方電話，說兒子突然沒了呼吸心跳，已送醫急救；李媽媽回到教養院調閱監視器後，發現1名林姓社工及賴姓助理，2人帶著他兒子進房間，雖沒拍到毆打畫面，但卻發出數十聲疑似用掃把柄打人的聲響，最後兒子從房間被輪椅推出來，教養院也沒叫救護車，而是自行開車送去醫院急救。

▲這間教養院已遭縣府重罰30萬元，且已勒令停業。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲這間教養院已遭縣府重罰30萬元，且已勒令停業。（圖／記者黃孟珍翻攝）

李媽媽拿著診斷書表示，兒子送往醫院時，發燒高達40.5度，4肢和腹部都有明顯瘀青，整個人也都已經失去意識；李媽媽始終覺得這不是意外，懷疑自己兒子遭到外力而致死，只希望檢警能釐清真相，還家屬一個公道。教養院也強調，會全力配合警方調查。

苗栗社會處副處長張國棟也指出，有關教養院員工涉虐致死部分，全案已進入司法調查，有關涉虐員工已予停職，後續尊重司法調查結果；處分的部分，教養院未善盡保護及監督管理的責任，導致員工對其服務對象身心虐待，且未於第一時間通報，縣府令其提出說明。

▲院生家長得知消息後，也趕忙前來詢問狀況。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲院生家長得知消息後，也趕忙前來詢問狀況。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，張國棟表示，該機構管理失當導致有身心障礙者權益保障法第75條情事發生，且未即時通報，將依身心障礙者權益保障法第90條裁罰30萬元並令教養院停業，未經許可不得復業。而教養院還有另外11名院生，已經派人了解教養狀況和心理輔導，至於涉案的相關人員，也已經交由檢警訊問中，以釐清真相。

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