老師把6名1歲童「塞進櫃子+狠抽腳底」還嗆：不然想怎樣？　悽慘下場出爐

記者陳雕文／新北報導

新北市永和淯薪托嬰中心3名老師持木製鍋鏟虐打6名1歲幼兒的腳底板，還將人塞入櫃子裡，該中心主任面對記者詢問時還嗆，「不然你想怎樣？」引起民眾撻伐，衝去托嬰中心砸蛋、噴漆。後來囂張的主任被勒令終身不得擔任托育員，面對鏡頭才頻頻道歉。22日又被檢方依法起訴。

▲永和托嬰中心主任虐待幼童，把孩子「塞櫃子＋打腳底板＋上下大力晃動」畫面震驚社會。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，托嬰中心前主任夏惠娟、老師江珮柔及陳慧婷，在2018年間涉嫌對6名1歲幼童施暴，新北市議員張維倩接到家長陳情，去年1月揭露淯薪托嬰中心施暴內幕。

張維倩表示，許多家長都是因為此托嬰中心裝有監視器APP，能讓家長安心看到中心內部的情況，才選擇送小孩到到永和這家托育中心，沒想到花費2萬2千元的托育費用，換來的竟是幼童惡夢的開始。

▲後來家長公布其中一名施暴者的「正面照」，還是人稱幼教界隋棠的美女。（圖／記者陳雕文翻攝）

幼童們開始對上學出現嚴重畏懼，家長驚覺不對勁，卻又只能聽見托嬰中心的一面之詞，且經調查「虐童案例不只一件」。遭虐幼童的爸爸哽咽表示，想向園方索取不當管教的相關影片，但他們使用推託戰術，一直不願意給，就算給了也是毫無相關的影片…

該名爸爸還說，所幸在朋友輾轉幫助之下，才知道原來這間托嬰中心都在對幼童施暴，不管是畫面上的塞櫃子，或是拿鍋鏟狂打腳底板，這些都在恐怖的托嬰中心中時常上演。

▲主任夏慧娟面對記者提問，態度相當囂張。（圖／東森新聞）

事件爆發後，前主任夏惠娟面對媒體似乎毫無悔意，還玩文字遊戲說，「不是施暴，是情緒失控。」當記者持續追問細節，她居然還回答，「我都道歉了，不然還想要怎樣？」囂張態度引起網友撻伐。

▲▼托嬰中心老師虐童又囂張，民眾氣不過跑去砸雞蛋、噴漆。（圖／記者陳雕文翻攝）

還有氣不過的民眾跑去托嬰中心砸雞蛋、噴漆，嚇得這群施暴的老師急忙打電話請求警方保護；社會局人員根據家長提供的影片，證實托嬰中心確實管理不當，已對托嬰中心開罰30萬並勒令停業，且施虐者終身不得擔任托育員！後來檢方介入約談3名涉嫌人，夏慧娟交保後全身包緊緊，面對媒體的態度有了180度轉變，還三度鞠躬道歉，直說：「對不起，真的對不起」。

張維倩表示，家長提供的托嬰中心虐兒影片，畫面讓人看了揪心，2歲以下的幼童根本不會用言語表達，為什麼托育人員忍心對他們施虐呢？托嬰中心裡只有打罵，根本毫無照顧熱忱與愛心，竟然還可以獲得評鑑甲等；新北地檢署22日依強制及傷害罪嫌起訴3嫌，並請求依兒少福利及權益保障法規定加重其刑。

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