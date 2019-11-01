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三峽戶所DIY萬聖節佈置　攜手公托、教養院歡樂搞怪萌翻

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▲ 三峽戶所DIY萬聖節佈置 攜手公托、教養院歡樂搞怪萌翻。（圖／新北市民政局提供）

▲ 三峽戶所DIY萬聖節佈置，攜手公托、教養院歡樂搞怪萌翻。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

不給糖，就搗蛋！10月31日是西洋的「鬼節」萬聖節，三峽戶政事務所舉辦「敦親睦鄰萬聖節－不給糖就搗蛋」活動，邀請同棟行政大樓的「八里愛心教養院」及「光明公共托育中心」的小朋友們Cosplay變裝歡度萬聖節，透過互動遊戲認識戶所業務。

搭配近期萬聖節的到來，三峽戶所自10月22日起推出充滿節慶氣氛的萬聖節活動，先用紙箱剪成墓碑、十字架，以紙黏土鋪上後，再用壓克力顏料上色，營造成墓園的神秘鬼魅感，再放上鮮花、南瓜及蜘蛛網等裝飾，多彩繽紛的元素佈置，成為不少洽公民眾的特色拍照打卡點。

▲ 三峽戶所DIY萬聖節佈置 攜手公托、教養院歡樂搞怪萌翻。（圖／新北市民政局提供）

▲ 2歲王小朋友的媽媽運用環保概念，拿紙箱自製恐龍裝，酷炫模樣相當搶眼。

三峽戶所主任游玲玉表示，戶政業務與民眾生活關係密切，為方便市民瞭解各項戶政便民服務，經常透過里鄰活動宣導戶政法令及最新戶政訊息，針對年齡層較低的小朋友，更跳脫靜態宣導方式，除了舉辦小小戶籍員體驗營，也透過節日互動活動，從小紮根通識教育，達到寓教於樂的效果。

近50位小朋友們的萬聖節打扮可愛又有趣；2歲王小朋友的媽媽運用環保概念，拿紙箱自製恐龍裝，酷炫模樣相當搶眼；2歲的張小妹妹則扮成童話故事的小美人魚，小朋友們看到糖果更完全失控，逗趣表現讓現場洽公民眾笑開懷。

配合來訪的小朋友變妝，戶所同仁也打扮成電影「驚聲尖叫」的死神，除了準備糖果、宣導品送給孩童們，並用說故事及遊戲方式帶領小朋友瞭解戶所的基本業務及服務項目，個個興緻高昂，並與戶所同仁互動熱絡，最後在合影留念的開心氛圍中，結束充滿新奇的參訪行程。

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