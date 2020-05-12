下水道工人慘被氰化物毒死！200警大搜索...揭4電鍍廠暗排廢水奪命真相

▲電鍍廠偷排汙水造成下水道汙染，警方查緝4家違法，新北市府隨即斷水電。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

保七總隊與新北市環保局等單位，日前發現三重區驚傳路面下陷，調查後發現是汙水管線腐蝕，且又曾經在附近發生下水道工人進行維修工程時，因吸入氰化物身亡，事後均證實是電鍍場排放不良廢水導致，11日與環保局等單位前往查緝，並由新北市政府當場下令停工。

警方調查，從2015年間，新北市三重區曾經發生水利局下水道維修工人進行施工時，因吸入過多氰化物導致身亡，最後發現是電鍍廠排放廢水引起；2019年7月間，又發現三重區中正北路傳出路面坍塌，造成約3米寬、3米深的天坑，調查後竟又是汙水管腐蝕導致。

▲不良電鍍廠偷排廢水，造成下水道崩出天坑外，有工人施工不慎吸入氰化物身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

保七總隊事後追查，發現三重中正北路附近，有多家電鍍廠緊密相連，經常有電鍍業者將未妥善處理的強酸或強鹼等汙水，偷偷排入雨水溝以及汙水下水道，且廢水含氰化物、鉻、鎳及銅等有害健康物質，隨時可能造成管線腐蝕，路面坍塌影響用路人權益。

警方經過長期蒐證有毒電鍍廠，於11日動員2百多名警力上門查緝，最後發現4間電鍍廠惡意排放廢水，且緊鄰住宅區，於是新北市府也當場勒令4間廠商停業，且恐觸犯水污染防治法第35條申報不實及第36條蓄意排放含有害健康物質廢水等規定。

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