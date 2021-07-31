花蓮縣境之南3鄉鎮零確診！民代贈平安麵線　慰勞員警防疫辛勞

▲▼花蓮縣議員黃玲蘭（左）等為感謝員警防疫辛勞，親至玉里分局致贈平安麵線60袋表達慰勞之意。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣議會議員黃玲蘭、富里鄉前代表會主席林宗正，29日親至分局向防疫期間守護花蓮南區3鄉鎮零確診的辛苦員警表達慰問，致贈平安麵線總計60袋，同時貼心提醒員警注意執勤安全，祝福分局轄區治安平穩、交通順暢。

議員黃玲蘭表示，警察工作不因節慶而停止，日復一日堅守崗位。疫情期間位於縣境最南的玉里分局同仁，平日除了維護轄區的治安及交通，自5月19日疫情提升為三級警戒期間，更堅守民眾家園，犧牲假期嚴守防疫破口發生，讓南區三鄉鎮維持「零確診」的佳績！為此，特別前往玉里分局表達慰問心意，感謝員警戮力執行各項防疫工作。黃鈴䓟也提醒，每年8月中旬花蓮赤柯山、六十石山金針花海即將盛開，遊客前往賞花可先查詢花海資訊及留意人流管制上限，注意賞花時不要因為疫情趨緩就鬆懈防疫，外出要全程配戴口罩、保持安全社交距離。

分局長陳蔚文表示，警察工作日以繼夜，三級警戒期間經歷了各項節慶，沒有休息照樣肩負治安要角；為維持交通順暢，員警針對熱時熱區熱點，執行交通疏導、防疫稽查；為避免民眾染疫，員警深入各社區、部落執行防疫稽查及宣導，目的就是守護花蓮的後花園。非常感謝黃議員、林主席長期對於玉里分局的支持，提振員警士氣，當分局最強力的後盾。

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