熱心市民侯世賢、李政亞　捐贈台南市消防局第七大隊防疫物資

▲熱心市民侯世賢、李政亞聯合捐贈防疫物資一批，並由消防局副局長梁全順代表受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市消防局第七大隊德興中隊，30日上午10時舉行「防疫物資捐贈儀式」，由熱心市民侯世賢、李政亞聯合捐贈3M7500系列防毒面具、P100顆粒物過濾棉匣及3M保濕消毒乾洗手等防疫物資一批，並由消防局副局長梁全順代表受贈並頒發感謝狀。

捐贈者侯世賢及李政亞共同表示，這次疫情的衝擊真的比想像中還要嚴重，身為醫護人員深知第一線防疫人員的困難和挑戰！相較於醫院，第一線消防救護的資源則更需要支持，尤其是載送疑似或確診者的防護更要完善。加上之前也有消防救護的相關經歷，能更加了解和感同深受，因此有了這次捐贈的想法和初心。





市長黃偉哲很感謝兩位捐贈者的無私愛心及市議員林美燕的居中協調，讓消防人員每次出勤的時候更安心，希望也能拋磚引玉，讓更多人知道第一線的困難，一起出錢出力秉持「服務社會，造福人群」的理念，來支持這群為我們對抗疫情的偉大消防人員！

副局長梁全順表示未來也會繼續秉持著市長黃偉哲施政理念及局長李明峯守護市民生命財產安全的承諾，持續在當前防疫工作上堅守崗位，讓市民更加安全。

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