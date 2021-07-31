長者不習慣數位工具　鄭文燦籲中央：第二劑接種「雙軌並行」

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者徐政璿／台北報導

桃園自6月15日起執行長者疫苗接種，預計8月24日後將陸續屆滿10週，進入第二劑疫苗接種期。市長鄭文燦今（30日）建議中央可以參考地方建議，開放長者第二劑採線上預約及發送通知，雙軌並行，讓長者不用擔心接種第二劑的問題。

鄭文燦表示，桃園65歲以上的人口有32萬人，接種率是六都第一，總體接種人數超過23萬人，將近5萬多人打的是AZ，其餘部分打得是莫德納，從8月24號開始進入第10周，也就是8月底以前要展開65歲以上長者接種。

鄭文燦指出，長者第一劑是採取通知制，長者已經習慣了，也有這一份期待，中央疫情指揮中心昨天宣布希望以預約制為主，但他認為長者有的沒有用數位工具，包括電腦或手機，所以桃園要提供預約服務，但是距離8月24日還有一些時間，「我認為中央、地方可以針對預約制、通知制是否可以雙軌並行來做深入的研究」。

針對線上預約及發送通知雙軌並行，鄭文燦說，他相信中央疫情指揮中心應該會傾聽各方意見、深入討論，因為接種方式是由地方來執行，所以地方的意見仍然具有相當參考價值，他看到包括基隆市長林右昌、高雄市長陳其邁也有類似的看法，甚至有的直接宣布要採取第一劑的打法，這個議題可以整合，讓預約制跟通知制可以雙軌並進。

鄭文燦強調，預約制現在慢慢普及，64歲以下、年輕的一代、中壯年，只是長者第一劑是採取發送接種通知單，發送跟預約最大的差別，一個主動一個被動，「我們發送接種通知單，政府部門忙一點，但是讓長者不要擔心，這有很多優點，寧可讓我們稍微麻煩一點」。

最後，鄭文燦呼籲，希望各地方政府的意見，中央疫情指揮中心可以多多參考，融合出一個讓地方好做事、讓長者可以放心的方式。