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賴清德、鄭文燦最大對手！媒體人曝國民黨王牌「1隱憂」

▲▼Touch Taiwan 2021智慧顯示展覽會友達記者會-賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

▲副總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨7月初內部民調，新北市長侯友宜的滿意度達8成，另外，美麗島電子報董事長吳子嘉認為侯參選2024總統大選的勝選機率高。對此，資深媒體人韋安認為，侯友宜打好新北的防疫戰，國民黨除了侯以外，沒有人能打敗賴清德或鄭文燦，「侯已成為2024解決台灣政治亂象的最佳疫苗」。

台灣民意基金會民調顯示，當民眾被問到六都市長哪一位防疫政策做得比較好，侯友宜以50.3%高居第一，柯文哲30.4%居次，高雄市長陳其邁29.4%第三，台中市長盧秀燕25.3%第四，桃園市長鄭文燦12.3%第五，台南市長黃偉哲僅獲9.4%敬陪末座。

▲▼侯友宜赴新北市議會總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜以50.3%高居民調第一。（圖／記者李毓康攝）

韋安30日在臉書指出，雖然柯選總統幾乎成了定局，但2024的如果侯、柯遭遇，一定會發生這波疫情以來，兩人龜兔賽跑的結局，「侯少說多做，說到做到。柯多說，也能做，但有時候，說到做不到。」並稱侯已成為2024解決台灣政治亂象的「最佳疫苗」。

韋安指出，侯友宜打好新北的防疫戰，2022連任大贏，黨內本土派大佬到了2024，都會一致認為，除了侯以外，沒有其他人能勝選，也沒有人能打敗賴清德或鄭文燦，因此藍營本土大佬會主動發聲，反對其他人出來選，「因為選了也是白選，國民黨恐永遠在野。」而藍營各地方想選立委的人，也會希望有侯這樣的強力母雞來帶小雞打選戰。

▲桃園市長鄭文燦針對如何截斷隱形傳播鏈提出看法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

韋安也點出侯友宜參選的「最大隱憂」，就是如何能在連任任期未滿前攻頂大位，「這個問題，能幫他解套的可能是民進黨。當民進黨傳出高雄市長陳其邁，因強勢防疫拚出聲量，可能取代桃園市長鄭文燦出戰2024，對國民黨或侯友宜而言，未始不是好消息，因為正可順勢解套。」

針對民調結果，侯友宜先前表示，台灣面對防疫付出了血淋淋的代價，這些代價沒有一個人是贏家，都是輸家。我們要不斷謙卑面對疫情，更應該反省、檢討，如何把疫情控制得更好，用這樣的態度努力務實的做事。他也強調，「現在在疫情期間，我們好好努力做事嘛！談論很多選舉的事其實無關疫情，我們全力的守住疫情。」

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