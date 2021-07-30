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工廠疏漏煤油進入排水溝　台南市環保局將重罰

▲台南市環保局接獲民眾通報，在新營區土庫里查出一家工廠熱媒鍋爐，因施工造成管線疏漏煤油污染排水溝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局接獲民眾通報，在新營區土庫里查出一家工廠熱媒鍋爐，因施工造成管線疏漏煤油污染排水溝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局30日下午近4時接獲民眾通報，新營區土庫里排水溝發現油污，環保局立即啟動緊急應變並循線稽查，發現為工廠熱媒鍋爐因施工造成管線疏漏煤油污染排水溝，環保局除責令工廠立即採取緊急應變善後污染外，將依法告發，最高可處新台幣600萬元罰鍰。

環保局稽查人員至現場查看，研判水溝油污應屬煤油類，依水體漫延狀況，油污恐有擴散之虞，隨即即啟動油污攔除作業以防下游受影響。

▲台南市環保局接獲民眾通報，在新營區土庫里查出一家工廠熱媒鍋爐，因施工造成管線疏漏煤油污染排水溝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局又派員分頭循線稽查污染源，發現油污來自於新營區某工廠熱媒鍋爐施工導致管線破裂，導致煤油外漏污染水體，立即命廠方展開油污清除作業並限期完成改善。

環保局長謝世傑表示，鍋爐管線施工應注意，避免管線破裂儲油疏漏漫流而污染河川，間接危害到大台南民眾健康，環保局稽查無假期，二十四小時均有稽查人員值勤受理執行公害陳情案件，民眾若發現環保公害案件或違反環保法令情事，請立即撥打市府1999市政服務專線或環保署全國公害陳情專線0800066666檢舉不法，環保局將儘速派稽查員前往查處，全民攜手共維清新之環境品質。

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