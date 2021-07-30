嘉義爆11確診！一看員工傳播鏈「媽媽12歲就生他」 　鄉民驚呆了

▲嘉義某工廠共有11人確診。（圖／記者翁伊森翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

嘉義縣「連49天零確診」破功，指揮中心指出，今（30）日新增9例確診是工廠群聚，目前匡列採檢78人，研判感染源已經存在職場裡有一段時間，並與北部有關聯。不過有網友一看確診關係圖時，眼尖發現「案15764」是19歲員工，而媽媽「案15769」竟才31歲，等於媽媽12就生孩子，引發討論。

嘉義縣政府今日公布工廠染疫傳播鏈關係圖，其中最小確診者才6歲，不過PTT網友眼尖驚呼，「案15764的年齡是18歲（應為19歲），然後他的媽媽31歲？那不就代表媽媽13歲（應為12歲）生他？這是誤植還是怎樣？」

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▲嘉義工廠群聚關係圖，該版本有透露出確診者年齡。（圖／翻攝嘉義縣府）





▲工廠傳播鏈已經累計11人染疫。（圖／記者翁伊森翻攝）



文章引發關注，一名新北網友則回文分享真實案例，表示朋友讀國二就當爸爸了，「這有啥好大驚小怪的」，更讓人跌破眼鏡的是，朋友28歲時又晉升阿公身分，「接下來就看他的孫爭不爭氣，讓我朋友50歲之前就能當阿祖！」

文末，該名網友也調侃，「一堆同學40歲還是單身，而他28歲就當阿公，一來一往的差距，真讓人無法想像！」

底下網友熱議，「比標哥還行」、「就鄉下啊，見怪不怪了」、「當兵時有學長兒子已經念小學，他是20歲入伍」、「通常這種不是家裡很有錢，就是家裡問題很多」。

▼網友表示，朋友讀國二就當爸！（圖／翻攝PTT）



本站報導《嘉義水上工廠群聚11確診…感染源找到了！PCR驗出1員工「有抗體」》，嘉義縣府指出，29日接獲通報確診案例，全案職場染疫7人，延伸家庭感染2人，為水上鄉某工廠員工因病就醫篩檢確診，全公司17人快篩7人陽性，再經PCR檢測陽性後確診，衛生局29日凌晨安排7人住院治療，匡列密切接觸者43人進行疫調篩檢，增2人家庭傳染確診。

衛生局表示，該工廠還發現另一名員工有抗體反應(未取得案號)，顯示曾經染疫，加上昨嘉義市1名確診者，目前整起水上鄉工廠傳播鏈已經累計11人染疫；衛生局疫調後發現，該員7/18前有台北萬華接觸史，整體分析推論，該員工為感染源，為防堵疫情擴散，啟動5處擴大篩檢站。