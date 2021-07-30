台南1992平台第4輪預約7萬多人　疫苗僅4萬5千劑

▲台南市配發疫苗數量不足，黃偉哲市長說共有5萬2千多人施打疫苗，不足部分儘快在下一波疫苗到貨後施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第四輪疫苗開打，但疫苗數量仍不足，台南市長黃偉哲指出，台南市民預約施打7萬多人，中央撥補4萬5千多劑，經調整出7千多，共有5萬2千多人施打疫苗，不足部分儘快在下一波疫苗到貨後施打。

衛生局長許以霖指出，其實就是因為市民朋友很努力的打疫苗，本來預計這一波有約7萬台南市民預約施打，中央撥補4萬5千多，那再加上調整出來的7千多，所以原則上這一波是有52767人次預約施打，還有1萬多之差距，市府儘快地在下一輪的時間，差2、3天而已，本來是預計8月5日、6日是不是有辦法再增加一點量能？但因為預約系統疫苗撥補問題，所以預計最快應該在7日、8日會到，會趕快幫有意願施打的市民趕快施打。

黃偉哲說，下一波疫苗預約開放之後，請大家主動上網去預約，趕快把疫苗預約到，市府就一定努力幫忙施打，那另外是市府也會再積極跟中央爭取，希望各縣市平均的分配到一樣多的疫苗來幫大家施打，讓全國的涵蓋率達到一定的免疫效果。

黃偉哲說，30日根據中央流行疫情指揮中心公告，全國新增21例本土個案，台南再+0。自展開COVID-19疫苗接種作業起，台南市共接種555622劑次，疫苗劑次涵蓋率29.7％。自7月16日開始統計至7月29日，共188386人接種AZ疫苗。另，統計至7月29日台南市65歲以上長者接種率68.7％；50至64歲接種率40.2％；50歲以上接種率52.2％；18至49歲接種率19.4％；18歲以上接種率34.8％。

許以霖局長指出，COVID-19公費疫苗預約平台於7月27日重啟意願登記及修改意願接種疫苗種類，登記對象為18歲（含）以上之民眾，截止時間至8月2日中午12時；台南市計有784685人登記，其中有選擇AZ疫苗者計有475444人、有選擇莫德納疫苗者715126人、有選擇高端疫苗者78122人。意願登記或修改請至平台 https://1922.gov.tw/vas/ 。

全國自7月27日降為二級疫情警戒，但其他縣市仍有零星確診案例，黃偉哲市長籲請民眾仍要做好防疫保護措施；除飲食外，外出全程佩戴口罩；落實實聯制；保持社交安全距離；遵守集會活動人數上限，以及場域人流控管或總量管制。

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