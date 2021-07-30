　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南1992平台第4輪預約7萬多人　疫苗僅4萬5千劑

▲台南市配發疫苗數量不足，黃偉哲市長說共有5萬2千多人施打疫苗，不足部分儘快在下一波疫苗到貨後施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市配發疫苗數量不足，黃偉哲市長說共有5萬2千多人施打疫苗，不足部分儘快在下一波疫苗到貨後施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第四輪疫苗開打，但疫苗數量仍不足，台南市長黃偉哲指出，台南市民預約施打7萬多人，中央撥補4萬5千多劑，經調整出7千多，共有5萬2千多人施打疫苗，不足部分儘快在下一波疫苗到貨後施打。

▲台南市配發疫苗數量不足，黃偉哲市長說共有5萬2千多人施打疫苗，不足部分儘快在下一波疫苗到貨後施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，其實就是因為市民朋友很努力的打疫苗，本來預計這一波有約7萬台南市民預約施打，中央撥補4萬5千多，那再加上調整出來的7千多，所以原則上這一波是有52767人次預約施打，還有1萬多之差距，市府儘快地在下一輪的時間，差2、3天而已，本來是預計8月5日、6日是不是有辦法再增加一點量能？但因為預約系統疫苗撥補問題，所以預計最快應該在7日、8日會到，會趕快幫有意願施打的市民趕快施打。

黃偉哲說，下一波疫苗預約開放之後，請大家主動上網去預約，趕快把疫苗預約到，市府就一定努力幫忙施打，那另外是市府也會再積極跟中央爭取，希望各縣市平均的分配到一樣多的疫苗來幫大家施打，讓全國的涵蓋率達到一定的免疫效果。

▲台南市配發疫苗數量不足，黃偉哲市長說共有5萬2千多人施打疫苗，不足部分儘快在下一波疫苗到貨後施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，30日根據中央流行疫情指揮中心公告，全國新增21例本土個案，台南再+0。自展開COVID-19疫苗接種作業起，台南市共接種555622劑次，疫苗劑次涵蓋率29.7％。自7月16日開始統計至7月29日，共188386人接種AZ疫苗。另，統計至7月29日台南市65歲以上長者接種率68.7％；50至64歲接種率40.2％；50歲以上接種率52.2％；18至49歲接種率19.4％；18歲以上接種率34.8％。

▲台南市配發疫苗數量不足，黃偉哲市長說共有5萬2千多人施打疫苗，不足部分儘快在下一波疫苗到貨後施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖局長指出，COVID-19公費疫苗預約平台於7月27日重啟意願登記及修改意願接種疫苗種類，登記對象為18歲（含）以上之民眾，截止時間至8月2日中午12時；台南市計有784685人登記，其中有選擇AZ疫苗者計有475444人、有選擇莫德納疫苗者715126人、有選擇高端疫苗者78122人。意願登記或修改請至平台 https://1922.gov.tw/vas/ 。

▲台南市配發疫苗數量不足，黃偉哲市長說共有5萬2千多人施打疫苗，不足部分儘快在下一波疫苗到貨後施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市配發疫苗數量不足，黃偉哲市長說共有5萬2千多人施打疫苗，不足部分儘快在下一波疫苗到貨後施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

全國自7月27日降為二級疫情警戒，但其他縣市仍有零星確診案例，黃偉哲市長籲請民眾仍要做好防疫保護措施；除飲食外，外出全程佩戴口罩；落實實聯制；保持社交安全距離；遵守集會活動人數上限，以及場域人流控管或總量管制。

▲台南市配發疫苗數量不足，黃偉哲市長說共有5萬2千多人施打疫苗，不足部分儘快在下一波疫苗到貨後施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「德國百靈電動牙刷」2支原價9598元、特價4990元
 

ET快訊
西南氣流要來了！首波「降雨高峰」時間點出爐　各區雨勢一次看
LIVE／戴資穎要上場了！　高雄戴爸領軍加油
戴資穎八強賽「強碰宿敵」依瑟儂！　戴爸領好友齊聲喊加油
說好戴資穎4點半上場！他開電視愣「印度vs日本」　最新出場時
準備上場！戴資穎對決泰國依瑟儂　力拼4強門票
參加「台北X men趴」1傳4　高雄特殊交友圈感染源找到了
歹徒持刀搶劫！女店員抄起「45cm陽具」狂甩趕跑
疫苗用不完被丟掉！「這國家」半數人拒接種　醫生崩潰
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南1992平台第4輪預約7萬多人　疫苗僅4萬5千劑

竹市爭取長輩第二劑造冊通知　三大貼心服務不變

迎接降二級第一個周末　林智堅視察動物園防疫措施

太棒了！衛福部苗栗醫院全力以赴　62確診危急個案全數返家

疫情降級毒趴開轟　屏東警查緝斬斷連結

東港安泰醫院籲鄉親打好疫苗　保護自己＋他人

支持職災勞工復工　台南市勞工局補助工作強化交通費

立陶宛捐台2萬劑疫苗　執行署拍賣立陶宛氣泡酒

善用「安心充電」　黃偉哲：共度疫情難關　

高端可抗Delta？　台南藍軍請政府「加倍奉還」美日等國

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

苦鬥7局敗陣！被問「如何看球王」　林昀儒謙虛回：我有資格評價他嗎

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

橋本大輝逆轉勝「勇奪體操金牌」　賽後IG遭中國大陸網友辱罵洗版

熱血！50歲大叔摩托車一日環島　台語配音人生領悟...用21hrs完成

台南1992平台第4輪預約7萬多人　疫苗僅4萬5千劑

竹市爭取長輩第二劑造冊通知　三大貼心服務不變

迎接降二級第一個周末　林智堅視察動物園防疫措施

太棒了！衛福部苗栗醫院全力以赴　62確診危急個案全數返家

疫情降級毒趴開轟　屏東警查緝斬斷連結

東港安泰醫院籲鄉親打好疫苗　保護自己＋他人

支持職災勞工復工　台南市勞工局補助工作強化交通費

立陶宛捐台2萬劑疫苗　執行署拍賣立陶宛氣泡酒

善用「安心充電」　黃偉哲：共度疫情難關　

高端可抗Delta？　台南藍軍請政府「加倍奉還」美日等國

理財周刊／MCU漲價一波又一波

疫情壓力打亂生活節奏！5種方法擺脫「片段式睡眠」　一覺到天亮

傳奇攝影大師蒂姆．沃克奇幻時尚之旅　奇美博物館登場

西南氣流要來了！首波「降雨高峰」時間點出爐　各區雨勢一次看

船帆石、小灣Ready！墾丁首波5沙灘即日起有條件開放

先探／資金往哪　行情就在哪

先探／航太股的宇宙夢

指考公民法律佔1／3　時事題組「以核養綠、核四」都考到

路迦生醫財報出爐！去年合併營收達1.8億元、年增約18.65%

好市多傳取消「洋蔥、酸黃瓜無限量供應」！業者：還在討論中

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

花蓮一晚2震！23：21規模4.1地震

新北確診個案到台北健身院永和店？

南投原鄉部落正名　喜獲縣府整修聯外道路大禮

台南小東路地下道淹水40公分

台南男子騙兒生病登門借錢

淡水壯男沒錢繳房租亮刀搶超商　瘦店員：別傷害我

台南17家業者「荷包」大失血

高端可抗Delta？台南藍軍請政府加倍奉還美日

靚車夜衝太吸睛　一看排氣管改裝+車牌假的！

台南地檢署與台南分署聯合法拍會

平鎮棒球場維護差　黃敬平：車亂停+草木枯...

山老鼠盜採肖楠木 偷運被警攔截查獲

警戒降級勇車潮　花蓮部署夜間測速防危險駕駛

台南42歲男子打AZ後12個小時死亡

更多熱門

相關新聞

東港安泰醫院籲鄉親打好疫苗　保護自己＋他人

東港安泰醫院籲鄉親打好疫苗　保護自己＋他人

今天(7/30)是第4輪施打的第1天，受對流雲系影響，屏東下起瞬間強降雨，但各施打站仍湧入施打民眾，東港安泰醫醫院服務團隊一大早隊就冒雨東港慈濟靜思堂等候前來施打疫苗的鄉親，並提供礦泉水，讓鄉親打好打滿疫苗，保護自己也保護家人，明(31)日還有一天，該醫院提醒有收到通知的鄉親們踴躍報到施打疫苗。

Delta患者可以1傳9！打完疫苗仍有大量病毒

Delta患者可以1傳9！打完疫苗仍有大量病毒

柯文哲：政府要幫高端扛起法律賠償責任

柯文哲：政府要幫高端扛起法律賠償責任

快訊／北市為何不公開特權疫苗施打名單？政風處回應了

快訊／北市為何不公開特權疫苗施打名單？政風處回應了

高端可抗Delta？台南藍軍請政府加倍奉還美日

高端可抗Delta？台南藍軍請政府加倍奉還美日

關鍵字：

台南1992疫苗

讀者迴響

熱門新聞

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

即／嘉義驚爆工廠群聚「1傳9」！年紀最小僅5歲

不斷更新／全國這2縣市普發現金拼紓困

【心內話】仙女下山來送餐

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

19歲少女訓練「遭鏈球爆頭」昏迷3月逝　奧運夢碎

男神楊勇緯見了她也乖乖！成功男人背後的女人曝光

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

林昀儒父親揭成長史　深夜感謝「十大貴人」

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

全國疫苗失效案例曝光！5人打兩劑AZ滿14天還染疫

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

更多

最夯影音

更多
神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」
陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面