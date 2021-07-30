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台積電慈善基金會啟動公益綠能模式　安裝太陽能板點亮台南社福機構

▲台積電慈善基金會30日攜手台灣聚合化學公司及成功大學，於瑞復益智中心舉行「公益綠能模式啟動-太陽能板與隔熱塗裝完工儀式」，邀請黃偉哲市長等人共同見證。（圖／記者林悅翻攝）

▲台積電慈善基金會30日攜手台灣聚合化學公司及成功大學，於瑞復益智中心舉行「公益綠能模式啟動-太陽能板與隔熱塗裝完工儀式」，邀請黃偉哲市長等人共同見證。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台積電慈善基金會30日攜手台灣聚合化學公司及成功大學，於瑞復益智中心舉行「公益綠能模式啟動-太陽能板與隔熱塗裝完工儀式」，邀請黃偉哲市長、戴謙副市長、台積電慈善基金會張淑芬董事長、成功大學蘇慧貞校長、瑞復益智中心林吉男董事長、社會局陳榮枝局長等人共同見證。

黃偉哲市長致贈感謝狀感謝台積電慈善基金會、台聚集團及成功大學的善行，在嚴峻疫情下持續投入公益服務，建置太陽能板減少弱勢社福機構的營運負擔，也讓綠能資源向前邁進一大步。

台積電慈善基金會致力於投入公益活動，以關懷弱勢、照護獨老、推廣孝道、保育環境四大公益主軸，以本身的力量協助改善貧富差距與偏鄉資源不均等問題，驅動更多美好的改變。台積電基金會張淑芬董事長表示，台南在太陽能板建置上，已有豐富執行經驗，也是一個日照充足的城市，因此選擇從台南開始，進行公益綠能的推廣，讓弱勢社福機構有機會建置太陽能發電，進而減輕營運的壓力。同時台灣聚合化學品公司吳亦圭董事長，也提供台聚全效型隔熱塗裝，利用全陽光反射率90％的環保水性隔熱塗料，大幅降低屋頂受熱進而減少冷氣使用，節省能源與碳足跡。也感謝成功大學蘇慧貞校長、電資學院高麒雲顧問率領的團隊共襄盛舉。

黃偉哲市長表示，推動綠能發展及弱勢優先是就任以來的施政重點，台南市目前共有24家身障機構，社會局積極結合各方資源推動身障機構優化，包含硬體上的更新充實，與軟體上品質的提升以及更細膩用心的服務。非常感謝台積電慈善基金會肯定及看重台南豐富的執行經驗，台南不僅有溫暖充足的陽光，還有優秀在地的成功大學，以及像瑞復益智中心這樣認真做事、服務的身障機構，一群為善的人在台南相聚，相信可成就最美好的未來。竭誠歡迎社會各界的資源挹注，與市府共同點亮社福世界，將光亮照射於每個角落。

台積電慈善基金會年初評估，未來2~3年在台南市、屏東縣預計投入太陽能建置經費9000萬(50~60處)，預計未來20年可產出5千萬度綠電，減少2400萬kg的碳排放，相當於多種植了10萬棵樹 (等於17座大安森林公園的樹木量)。投入2000萬經費協助更換LED省電燈管 (3000戶自然人及25家社福機構)，累積1整年省的電費，相當於可多供應32萬份營養午餐。

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