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高端可抗Delta？　台南藍軍請政府「加倍奉還」美日等國

▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑拿出用二備金買足買承諾書手板，請黃偉哲市長簽名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑拿出用二備金「買足買滿」承諾書手板，請黃偉哲簽名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高端疫苗只有1％國人登記要打！國民黨台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑總質詢聯手怒轟，民進黨蔡英文政府購買高端疫苗黑箱作業，沒有會議記錄，二期未解盲就花40億採購，民進黨高官和高端聯亞員工都不敢打高端，卻說可抗Delta，既然高端疫苗這麼好，請民進黨政府「加倍奉還」美日等國，以示泱泱大國。

蔡育輝、蔡淑惠、李中岑特製手版，請黃偉哲市長一起出面，要求民進黨政府禮尚往來，「『加倍奉還』日本、美國等疫苗捐贈國，展現泱泱大國的禮儀風範，也要求黃偉哲承諾用二備金買足買滿國際認證疫苗，並製作台南市疫苗護照，讓市民及遊客能在台南及各處安全暢遊。

蔡育輝、蔡淑惠、李中岑三位議員針對弊端重重的高端疫苗展開強力批判，蔡育輝說，黨團全力支持有國際認證的國家疫苗能成功能造福百姓，疫情爆發至今好多中低收入老百姓到服務處借錢，因為這段期間沒了工作，他也好想打疫苗，有預約卻預約不到。

蔡淑惠也說，最近的坊間的招呼問候已經從你吃飽了嗎，變成你打針了嗎，打甚麼疫苗嗎？還有順口溜「沒注會死，注了等死；眼睛吊吊，二天死翹翹」，但可喜可賀台灣有國產疫苗高端。

▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑拿出用二備金買足買承諾書手板，請黃偉哲市長簽名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三位議員在議場演出諷刺高端短劇，蔡育輝戴陳建仁面具打疫苗，非常大的針筒模型三面貼第二期人體試驗，另一面貼安慰劑，陳建仁說：「ㄟ我打完沒有甚麼不舒服耶，到底打了甚麼？把針筒拿起來一看，原來打的是安慰劑」。

三位議員聯手批判高端疫苗，蔡淑惠指出，高端疫苗是否不求有功但求無過，既然衛福部緊急授權下核准專案製造可以量產，民進黨政府是否該禮尚往來送一些疫苗給我們友邦國家，我國有15個邦交國，是否也送些高端疫苗給他們？並問黃偉哲市長覺得他們會欣然接受未經國際認證的高端疫苗讓他們百姓注射嗎？

▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑拿出用二備金買足買承諾書手板，請黃偉哲市長簽名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲答詢說，高端疫苗中和抗體效價比AZ多3.4倍。蔡育輝說，高端總經理有公開講說高端可抗Delta，而且只要打1劑。因此，蔡育輝、蔡淑惠和李中岑三位議員，特別拿著手版請黃偉哲市長，要求民進黨政府禮尚往來，「加倍奉還」日本、美國等疫苗捐贈國，展現禮儀之邦典範。3名議員還找黃偉哲合影這份加倍奉還高端疫苗之禮。

蔡育輝開始痛批，為什麼國際不認證高端？那是因為高端用免疫橋接取代三期，沒有可參考的抗體濃度數據，目前BNT、莫德納屬於mRNA打後抗體濃度介於2-4最高，AZ大約0.6，科興0.2，但已開放預約登記施打的高端，國際沒認證，居然敢吹牛，中和抗體效價比AZ多3.4倍，台大醫院專家也打臉，只看中和抗體，絕不是國際標準，讓民眾又氣又怒的是，民進黨口口聲聲要把手臂留給國產疫苗高端，結果民進黨高官很多人都打第二類特權疫苗，更離譜的是連高端和聯亞的人員都列在第二類優先施打疫苗的名單中，陳時中被記者追問，居然說，若高端聯亞員工染疫「我們會睡不著覺」。

李中岑指出，高端疫苗為何會被外界質疑，最大的問題是食藥署內部流出機密文件，高端疫苗擴大產能時不合格率高達82％，甚至提升到200L製程時全軍覆沒，這麼嚴重的缺失民進黨政府理當喊停，沒想到衛福部食藥署長吳秀梅居然能昧著良心說，這只是產品不良率，不代表不合格，搞不好是一個更好的產品，高端總經理陳燦堅還說高端疫苗能應付Delta變種病毒，媒體報導都是假訊息既然這樣，請民進黨政府公開告訴全民及全世界，為何不按國際標準三期人體試驗完成才通過緊急授權，為何在二期就通過EUA違反世界正常藥品審查過程和世界標準，審查的委員名單、錄音錄影紀錄、會議紀錄也請全部公開，全民是納稅人有權知道40億的訂單是否黑箱作業，請檢調深入調查疑點重重的高端研發疫苗之亂！

▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑拿出用二備金買足買承諾書手板，請黃偉哲市長簽名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

人人都想打疫苗，蔡育輝、蔡淑惠、李中岑指出，台南市民都有很多人連第一劑都打不到，3位議員要求拿出用二備金買足買承諾書手板，請黃偉哲市長簽名，並製作台南疫苗護照，讓只要打滿二劑國際認製疫苗，就可在台南或其他縣市四處優遊。黃偉哲市長指出，議員們提疫苗護照部分，已經有在研擬了。

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