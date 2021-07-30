餐廳200斤生蚵慶解封　嘉義疫情突爆禁內用！老闆傻眼這招自救

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市世賢路、南京路口頗具知名度的烤雞黃姓業者，於疫情升溫之前就構思提供戶外鮮蚵生烤活動，來慶祝解封，知道日解禁降級後，更一口氣叫進200斤的帶殼生蚵，準備在這個周末好好開賣，讓都市饕客們嘗試最新鮮的海味。但嘉義縣市30日受群聚感染案影響，臨時又禁止餐飲內用，讓他眼睜睜看著整箱新鮮生蚵，只能傻眼。

▲餐飲業者準備200斤生蚵供客人現烤，卻遇內用臨時喊卡。（圖／記者翁伊森攝）

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▲餐飲業者籌備生蚵現烤活動。（圖／記者翁伊森攝）

該餐廳專賣烤雞、牛肉鍋及薑母鴨，在嘉義當地頗具知名度，黃姓業者希望將海洋鮮味帶進都市，因此規畫生蚵鮮烤每人只要250元優惠價，希望讓因疫情悶久的饕客們一嘗美味，27日解封至今也電話、網路接了不少預定客人，他因此信心滿滿訂購了200斤新鮮生蚵準備應付今晚的烤客們，但卻在30日嘉義縣水上鄉群聚確診後，讓他今晚的訂位瞬間風雲變色，通知下訂的顧客們只能再等等。

▲提供生蚵現烤卻遇內用臨時喊卡，業者轉為代客烤蚵。（圖／記者翁伊森攝）

由於生蚵有新鮮度的問題，黃姓業者一度苦思，但他突發奇想，在臉書網路上喊出生鮮帶回家一斤70元，若是不想麻煩的客人還可以一斤100元店家代烤，消費者帶回家剝殼後就可以直接吃，吸引不少網友到店帶回家，也讓他一解憂愁。

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