偷渡客、人蛇集團慘了！　管碧玲提修法：防疫期間偷渡最重關15年

▲民進黨立委管碧玲。（資料照／記者李毓康攝）



記者呂晏慈／台北報導

為防堵新冠肺炎疫情，我國採取嚴格的邊境管理措施，但7月卻發生有多名外籍移工在台籍漁船協助下，涉嫌走私入境，其中6人確診。民進黨立委管碧玲30日表示，將提出《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》部分條文修正草案，明定協助偷渡抓到就關，還可沒收船舶及設備，且回溯至8月1日起實施，嚴防偷渡成為疫情破口，「膽敢偷渡危害全國人民健康與性命，你就試試看！」

管碧玲表示，雖然可以用最嚴格的邊境防疫措施，在機場、港口阻擋病毒襲擊，可是蓄意在這段期間闖關的偷渡，最容易成為病毒入侵的大破口，另一方面，現行相關法規僅規定偷渡可判3年以下或5年以下，沒有「抓到就關」的設計，而且被抓到卻不必關的案例所在多有，例如，去年9月一起36人偷渡的判決，勾結人蛇集團的船長竟僅被判緩刑免關。

管碧玲說，新會期開議後她將提出《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》部分條文修正草案，新增中央流行疫情指揮中心成立期間，偷渡或用船舶搭載偷渡客者，可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上、500萬元以下罰金，且若是意圖盈利將加重其刑至2分之1。

該草案規定，得沒收偷渡犯罪使用的船舶或設備，並視個案情節需要將其拍賣、廢棄、無償留供公用，相關條文自2021年8月1日起實施。

管碧玲說，在疫情非常時期，要以特別法的嚴厲條款，加倍重罰偷渡或協助偷渡盈利者這種潛在防疫破口，若是這個修法草案通過了，偷渡客就嚴重了，「8月1日開始，膽敢偷渡危害全國人民健康與性命，你就試試看！」