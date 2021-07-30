　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

偷渡客、人蛇集團慘了！　管碧玲提修法：防疫期間偷渡最重關15年

▲▼民進黨立院黨團召開：國土計畫法「時程將屆，必要延長；重大建設，正面表列」記者會,管碧玲。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委管碧玲。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

為防堵新冠肺炎疫情，我國採取嚴格的邊境管理措施，但7月卻發生有多名外籍移工在台籍漁船協助下，涉嫌走私入境，其中6人確診。民進黨立委管碧玲30日表示，將提出《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》部分條文修正草案，明定協助偷渡抓到就關，還可沒收船舶及設備，且回溯至8月1日起實施，嚴防偷渡成為疫情破口，「膽敢偷渡危害全國人民健康與性命，你就試試看！」

管碧玲表示，雖然可以用最嚴格的邊境防疫措施，在機場、港口阻擋病毒襲擊，可是蓄意在這段期間闖關的偷渡，最容易成為病毒入侵的大破口，另一方面，現行相關法規僅規定偷渡可判3年以下或5年以下，沒有「抓到就關」的設計，而且被抓到卻不必關的案例所在多有，例如，去年9月一起36人偷渡的判決，勾結人蛇集團的船長竟僅被判緩刑免關。

管碧玲說，新會期開議後她將提出《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》部分條文修正草案，新增中央流行疫情指揮中心成立期間，偷渡或用船舶搭載偷渡客者，可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上、500萬元以下罰金，且若是意圖盈利將加重其刑至2分之1。

該草案規定，得沒收偷渡犯罪使用的船舶或設備，並視個案情節需要將其拍賣、廢棄、無償留供公用，相關條文自2021年8月1日起實施。

管碧玲說，在疫情非常時期，要以特別法的嚴厲條款，加倍重罰偷渡或協助偷渡盈利者這種潛在防疫破口，若是這個修法草案通過了，偷渡客就嚴重了，「8月1日開始，膽敢偷渡危害全國人民健康與性命，你就試試看！」

ET快訊
林昀儒1日起聯手莊智淵續拚男團　仍可再拚第二面獎牌
快訊／殺進金牌戰！李洋喊「我台灣人我驕傲」王齊麟：我來自台灣
又是奧恰洛夫！9年前銅牌被他擋下　林昀儒還是沒能幫莊智淵復仇
快訊／戴資穎「史詩級」對戰依瑟儂後首發聲：明天再一起努力
依瑟濃遭逆轉爆哭　戴資穎讚對手仍難應付：極具殺傷力
林昀儒奧運打出新高度　台灣桌球下一代接班人
被好友戴資穎打敗！依瑟儂哭了　外國球迷：她一直都是最開朗
殘念！林昀儒3比4無緣銅牌　未能寫台灣奧運史上第1人紀錄
桌球男單銅牌戰　林昀儒3比3奧恰洛夫
桌球男單銅牌戰　林昀儒3比2奧恰洛夫
決戰「桌球天才」林昀儒！奧恰洛夫熱身訓練卻遭擋…賽前喊話曝光
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李登輝逝世一週年　李安妮曝：媽不時會問「有沒有去醫院看爸爸」

特殊交友染疫連環爆　鄭文燦軟性3招出爐

偷渡客、人蛇集團慘了！　管碧玲提修法：防疫期間偷渡最重關15年

李登輝逝世周年！　林飛帆追憶：慶幸生長在他打造的民主台灣

北市宣布開放表演展覽場館　「這類」街頭藝人再等等

他們雖無緣奪牌…謝長廷曝現場暖心聲援　今晚要看林昀儒爭銅賽

護航高嘉瑜？柯文哲稱「民代有選民請託壓力」　點問題出在衛生局

里長疑安排插隊打疫苗　劉和然駁：只有不知怎被施打、沒有插隊問題

憂疫苗短缺嚴重！　賴香伶控民進黨阻撓部會討論高端疫苗爭議

獲CDC同意！萬華區將進行血清學檢查　柯文哲：找出黑數嚴重度

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

苦鬥7局敗陣！被問「如何看球王」　林昀儒謙虛回：我有資格評價他嗎

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

熱血！50歲大叔摩托車一日環島　台語配音人生領悟...用21hrs完成

橋本大輝逆轉勝「勇奪體操金牌」　賽後IG遭中國大陸網友辱罵洗版

李登輝逝世一週年　李安妮曝：媽不時會問「有沒有去醫院看爸爸」

特殊交友染疫連環爆　鄭文燦軟性3招出爐

偷渡客、人蛇集團慘了！　管碧玲提修法：防疫期間偷渡最重關15年

李登輝逝世周年！　林飛帆追憶：慶幸生長在他打造的民主台灣

北市宣布開放表演展覽場館　「這類」街頭藝人再等等

他們雖無緣奪牌…謝長廷曝現場暖心聲援　今晚要看林昀儒爭銅賽

護航高嘉瑜？柯文哲稱「民代有選民請託壓力」　點問題出在衛生局

里長疑安排插隊打疫苗　劉和然駁：只有不知怎被施打、沒有插隊問題

憂疫苗短缺嚴重！　賴香伶控民進黨阻撓部會討論高端疫苗爭議

獲CDC同意！萬華區將進行血清學檢查　柯文哲：找出黑數嚴重度

備戰下半季　江少慶、郭俊麟有機會下周二軍出賽

疫苗意願登記破千萬人！80萬人表態願打高端　14.5萬人非高端不打

戴資穎晉級4強！　林志玲送「神秘大禮＋親筆信」：妳永遠是最棒的

向「小林同學」致敬！波波蓁打桌球「車頭燈狂晃」網歪樓

21年前說不能靠海外軍團　如今看到台灣桌球曙光

橫濱DeNA洋砲「主場」開轟　美國8比1擊敗以色列

領先4局讓終結者曾峻岳連投2局出狀況　洪總：測試一下

快訊／殺進金牌戰！李洋喊「我台灣人我驕傲」王齊麟：我來自台灣

病患掛號主訴心悸！急診醫多嘴問一句…上萬人秒懂笑噴：好緊張

快訊／戴資穎「史詩級」對戰依瑟儂後首發聲：明天再一起努力

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

政治熱門新聞

快訊／行政院擬推5倍券　民進黨8立委呼籲「直接發不要拿現金換」

快訊／新北+4「永和2、三重1、板橋1」　2人感染源不明

快訊／新北公布1確診足跡　連3天到永和World Gym

桃園議會通過普發5000元　鄭文燦：要114億沒錢

衛福部報告：未來一周新增確診維持30到50例以下

快訊／柯文哲宣布：北市國小暑假活動、課後班、學藝班8月9日開放

北市公布確診足跡　7月25、26日曾入住「路途行旅」旅館

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

柯文哲查特權疫苗　55頁報告全公開

新北公布5確診足跡　淡水＆林口家樂福、新莊佳瑪、台北健身院

快訊／下週餐飲開放內用？柯文哲：雙北會一起宣布

民進黨流失300萬支持者　藍營：泛綠基本盤重大萎縮

2024選總統新北交棒劉和然？　侯友宜秒回這5個字

快訊／北市+7「無不明感染源」　12區確診分布出爐

更多熱門

相關新聞

李登輝逝世周年　管碧玲籲正視紀念館組織法立法

李登輝逝世周年　管碧玲籲正視紀念館組織法立法

前總統李登輝辭世滿1周年，總統蔡英文與副總統賴清德30日將前往五指山國軍示範公墓追思致意，此外，李登輝基金會29日也公布李登輝紀念圖書館擬落腳台北市徐州路的台大舊法學院。民進黨立委管碧玲表示，她已提出設立國立李登輝總統紀念館的提案，希望行政院、立法院認真看待，若國史館有意接手，也應該要有積極行動了。

柯文哲憂1.3萬劑疫苗快過期　管碧玲反駁：半天就打完了

柯文哲憂1.3萬劑疫苗快過期　管碧玲反駁：半天就打完了

趙天麟要江啟臣管黨員　為林明溱言論道歉

趙天麟要江啟臣管黨員　為林明溱言論道歉

管碧玲：我一個人當看門狗不如全民督工

管碧玲：我一個人當看門狗不如全民督工

林明溱辱罵管碧玲是狗　民進黨：格局低落讓自己蒙羞

林明溱辱罵管碧玲是狗　民進黨：格局低落讓自己蒙羞

關鍵字：

管碧玲

讀者迴響

熱門新聞

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

不斷更新／全國這2縣市普發現金拼紓困

即／嘉義驚爆工廠群聚「1傳9」！年紀最小僅5歲

【心內話】仙女下山來送餐

男神楊勇緯見了她也乖乖！成功男人背後的女人曝光

19歲少女訓練「遭鏈球爆頭」昏迷3月逝　奧運夢碎

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

林昀儒父親揭成長史　深夜感謝「十大貴人」

嘉義爆11確診！一看傳播鏈「媽媽12歲就生他」

林昀儒爭銅「挑戰空前紀錄」：台史上奧運第1人

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

更多

最夯影音

更多
神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」
陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面