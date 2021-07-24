柯文哲憂北市1.3萬劑疫苗快過期　管碧玲反駁：那半天就打完了

▲立委管碧玲。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院政務委員唐鳳規劃的疫苗登記預約系統上線後，疫苗接種轉由中央主導，台北市長柯文哲23日怪中央接手後反而變慢，自爆北市府有1.3萬劑疫苗快過期。對此，民進黨立委管碧玲24日透過臉書表示，台北市每日可打將近4萬劑疫苗，柯文哲所說數字「半天就打完了」。

台北市政府說明，包括中央配發至北市疫苗，截至22日為止還有13萬9000 劑，由於疫苗接種計畫持續、中央會固定配發，因此疫苗量不會歸零，每日平均維持在14萬到20萬劑左右水位。

不過，管碧玲引述各縣市疫苗施打數據資料表示，柯文哲稱疫苗過期的問題，根本不成問題！台北市的施打情況非常好，每日可以施打的劑量，可以高達將近4萬劑，評估這幾天最少33043 劑，最多46257劑，此外，唐鳳的疫苗登記預約平台開始以來，每天施打的狀況，完全沒有緩下來。

管碧玲說，如果像台北市政府所說的，快要過期的疫苗有1.5萬劑，「那麼半天就打完了！就算要把7月22日為止莫德納的殘餘量35344劑全部打完，一天也就打完了！」中央流行疫情指揮中心的說明，信者恆信，不信者恆不信，她用這些數字替莊人祥補充，不信者再不信，就是理盲了。

此外，莊人祥24日下午說明，因莫德納疫苗解凍後剩下28天可使用，而日前發下去的莫德納有3個批號將在8月6日前屆效，指揮中心在7月19日前就有注意到此問題，也有提醒衛生局，當時還有剩18萬劑，而經過一周至今剩下7萬劑。

▲管碧玲引述各縣市疫苗施打狀況數據資料。（圖／翻攝自管碧玲臉書，下圖同）

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