李登輝逝世周年　管碧玲籲正視「李登輝總統紀念館組織法」立法

▲立委管碧玲。（圖／資料照）

記者呂晏慈／台北報導

前總統李登輝辭世滿1周年，總統蔡英文與副總統賴清德今前往五指山國軍示範公墓追思致意，此外，李登輝基金會29日公布李登輝紀念圖書館擬落腳台北市徐州路的台大舊法學院。民進黨立委管碧玲表示，她已提出設立國立李登輝總統紀念館的提案，希望行政院、立法院認真看待，若國史館有意接手，也應該要有積極行動了。

管碧玲去年12月提出「國立李登輝總統紀念館組織法」草案，明定由文化部辦理李登輝總統紀念事業， 並推動相關研究、蒐集、典藏、展覽及文化推廣，特設國立李登輝總統紀念館，以彰顯李登輝擔任總統時期，帶領國家民主轉型與政權和平轉移的歷程，目前該草案已交付司法及法制、教育及文化兩委員會審查。

管碧玲表示，30日是李登輝總統逝世周年，很高興看到蔡英文對設立國家級紀念圖書館的事情，有了正面支持的回應聲明，不管未來地點是不是就在台大法學院，有一個國家級的紀念圖書館或紀念館，至少已經是總統公開表達支持的方向了。

管碧玲呼籲，她已提出「國立李登輝總統紀念館組織法」草案，「接下來的修法與籌備工作，立法院和行政院應該要認真看待，準備接手了吧！哪怕國史館有意接手，也應該要有積極的行動了！」

▲李登輝之女李安妮昨宣布「李登輝紀念圖書館」擬落腳台大舊法學院。（資料照／記者屠惠剛攝）