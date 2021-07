李登輝逝世周年　管碧玲籲正視「李登輝總統紀念館組織法」立法

前總統李登輝逝世滿1周年,台灣制憲基金會董事長、獨派大老辜寬敏30日表示,用修憲等實際行動推動台灣國家正常化是李登輝對台灣最大的貢獻,因此全力支持設立李登輝紀念圖書館,並透露他曾向李登輝說「Once in your life, do something bright !」(生也有涯,為所當為!),鼓勵李登輝兒子李憲文參加黨外集會的小故事。