張家界「封閉管理」居民不得外出　景點全關「旅客中心改篩檢站」

▲張家界一處景點的旅客服務中心變成檢測站。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖南省張家界市出現多例本土Delta病毒確診，當地官方在關閉所有景區、景點後，30日下午更進一步宣布，所有居民小區實施「封閉管理」，所有居民非必要不外出。

當地官方表示，當前，新冠肺炎疫情防控形勢嚴峻複雜，加強疫情防控工作十分緊要、刻不容緩，為進一步做好新冠肺炎疫情防控工作，張家界市各地「嚴禁舉辦大規模聚集活動」「所有居民非必要不外出」「所有居民小區實施封閉管理」「全市範圍內所有景區景點、旅遊購物場所以及影劇院、KTV等密閉式娛樂休閒場所全部關停」。

▼張家界《魅力湘西》大型歌舞秀。（圖／CFP）



江蘇南京20日爆發新冠本土疫情後，確診個案快速在北京、遼寧、四川等地也傳出，官方疫調發現，許多確診者都曾到過湖南張家界旅遊，並與其他2000名旅客一起觀賞了同場「魅力湘西」歌舞表演。

根據陸媒報導，截至29日晚間，張家界傳播鏈條的關聯感染者已達18例，其中遼寧大連4例、江蘇淮安4例、四川成都5例、北京2例、湖南常德1例、湖南寧鄉1例、湖南張家界1例，張家界儼然成為Delta病毒的「中轉站」。

張家界為大陸熱門的旅遊地點，隨著暑假來臨，近期更是接待了大量旅客，但傳出確診病例後，為了防止疫情向外擴散，張家界已經關閉所有景點及景區。

張家界市委常委、市人民政府副市長尚生龍更指出，對計劃近期來張家界市的旅客和遊客，將通過有關官媒和渠道及時信息告知，勸其暫緩或延期前往；對已經在張家界的旅客和遊客，將快速、有序做好核酸檢測工作，根據檢測結果決定是否離開張家界市境內。

▼南京首先爆發疫情，並經由張家界擴散至其他省份。（圖／CFP）

