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7確診者去過張家界！一家三口中招　疫調「到處旅行7天」嚇歪

▲南京市本土疫情持續，出城民眾得持有核酸檢驗陰性報告。（圖／CFP）

▲南京市本土疫情持續擴散。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近日疫情形勢嚴峻，隨著暑期旅遊旺季的到來，人員流動頻繁，也進一步增加了疫情傳播。據《北京日報》報導，大連近日新增的1例確診病例及3例無症狀感染者、成都新增的3例本土確診病例，均曾去湖南張家界旅遊。湖南疾控急發文，要求7月17日以來有張家界市旅居史人員主動報備並做核酸檢測，顯示當地疫情或已拉響警報。

湖南疾控急通報，7月17日（含）以來從有張家界市旅居史的人員（含出差、旅遊）、尤其是與以上新冠病毒感染者活動軌跡有交集人員，要主動向所在社區（村）、單位、酒店報備，配合當地盡快落實新冠病毒核酸檢測、隔離管控、健康監測等各項防控措施。拒不報備或不配合、妨礙疫情防控的，將依法承擔相應法律責任。

張家界市疫情防控工作指揮部表示，從7月20日開始，張家界市按照應檢盡檢的要求，對近期涉疫人員及外環境進行核酸檢測，共採集人員樣本26422份、環境樣本152份，核酸檢測結果均為陰性。

昨晚至今晨，廣州市疾控中心、廣州中山和佛山市疾控中心發布提醒稱，7月17日以來從湖南省張家界市來（返）穗/中山/佛人員，7月25日乘搭過CZ3382（南航 張家界—廣州）、CZ6322（南航 廣州—大連）這兩趟航班的旅客，須主動向所在居委（村）、工作單位、所住酒店報備，積極配合開展健康管理措此外，廣州中山發布的消息中，還包括7月22日在湖南張家界觀看過「魅力湘西」演出的人員。

28日，成都市衛健委發布通報，7月27日24時，成都市新增報告新冠肺炎本土確診病例3例。經初步調查，病例1，男，34歲；病例2，女，33歲；病例3，男，7歲，是一家三口。7月17日自成都天府機場乘坐CA8581航班至長沙黃花機場，7月18、19日途經長沙市、懷化市抵達張家界市。7月20至22日在張家界、天門山森林公園、大峽谷等地遊玩。7月23日、24日在常德市旅遊，7月25日由常德桃花源機場乘坐MU9886航班返回成都天府機場。7月26日，主要在優品道曦岸、廣福橋北街、十二橋路、東坡休閑廣場附近區域活動。

7月27日上午，病例3在家人陪同下前往四川省人民醫院就診，接診醫生發現病例3發熱，經新冠病毒核酸檢測，3人結果均為陽性。經臨床專家組會診，診斷為確診病例（輕型）。目前3人均已接受隔離治療，病情穩定，其在蓉活動軌跡調查正在深入細致地進行中。

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