張家界成「Delta中轉站」擴散7省　所有景點關閉「旅客暫緩前來」

▲南京市爆發Delta疫情，全市展開大檢測。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖南省近日通報多起本土確診，其中又以張家界的情況最嚴重，張家界市官方29日晚間宣布，從30日起張家界市所有景區、景點關閉，並要求近期規劃來張家界的旅客、遊客暫緩或延期前往。

根據陸媒報導，由南京病例外溢到張家界引發的新傳播鏈，目前已張家界為中心，已擴散至北京、成都等7個省市，儼然已成為Delta變種病毒入侵下的「中轉站」。

▼多名感染者觀看了張家界《魅力湘西》歌舞秀，同場共有2000多位觀眾。（圖／CFP）



為了防止疫情持續擴散，張家界市官方29日晚間宣布，從30上午起張家界是所有景區景點關閉，對對計劃近期來張家界市的旅客和遊客，將通過有關官媒和渠道及時訊息告知，勸其暫緩或延期前往。

張家界市官方提到，對已經在張家界的旅客和遊客，將快速、有序做好核酸檢測工作，根據檢測結果決定是否離開張家界市境內。

根據統計，張家界市境內目前還有754個旅行團共1.19萬人。張家界市官方強調，為了能讓這些旅遊團隊順利回家，對這些旅行社團隊的退費問題作了妥善安排，安排旅行社、協會組織專用大巴；在回程中因為交通工具的限制，不能正常回家的，將組織由專用的旅遊大巴和專業的服務人員作保障。