快訊／林口長庚瞬間積水逼近輪胎高　騎士被噴滿臉：以為在開船

記者陳豐德／新北報導

新北市林口地區下午2時許瞬間暴雨，造成機捷A8長庚醫院站附近瞬間積水，水面逼近輪胎高度，民眾經過嚇壞說「騎過去的水花濺起跟機車一樣高，我以為自己開船」，還有當地人表示「目前整個公園路淹大水 已經淹到屋子裡面了」；據統計林口10分鐘雨量達到24.0mm，新北市應變中心緊急強化三級開設。

▲機捷林口長庚醫院A8站發生積水情形，水面逼近輪胎高。（圖／翻攝自林口大家庭）

地方民眾在臉書社團「林口大家庭」上提醒淹水災情，有人反應麗園一街往文化一路路口積水，也有人分享長庚醫院周邊道路都有淹水狀況，文化一路、復興一路水淹半個輪胎，提醒路過車輛趕快改道。

市府接獲通報林口吉祥路信義路口積水約6公分、林口麗園一街文化一路口有積水情形，趕往現場後發現水已經退去，道路交通恢復順暢。

新北市應變中心表示，各地雨勢已趨緩，0大雨強化三級總計受理災情2件，均為林口區積水林口區，均已結案，本市EOC於30日15時10分改為三級開設，後續由消防局持續監控氣象資訊。



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