28歲領24K「包裝員年存24萬」明細驚呆！網反羨慕：活一輩子夠了

▲原PO獨住家裡，月賺24K就能存2萬！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

疫情衝擊，加上物價頻上漲，許多上班族一夕失業吃老本！然而一名男網友透露，學歷低能力又不佳，找了一份24K包裝員工作，所幸住在家裡，沒太大物慾，等於每個月都可以存2萬，一年可存24萬，讓他自豪直呼，「薪水低我無所謂！」

一名28歲男網友在《Dcard》表示，目前擔任包裝作業人員，早八晚五不用加班，月薪2萬4000元左右，基於住在家裡，幾乎沒什麼花費，「早餐吃家裡的、午餐吃公司的、晚餐只花100元以內。」

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由於家裡就剩原PO跟一隻汪星人，仔細一算生活開銷，根本花不到4000元，「一個月能存個2萬，一年下來已經存了24萬。」話鋒一轉，原PO自認學歷低、沒什麼能力、身體又不是很好，對於月入24K的薪資，「我覺得這樣感覺也很不錯！」

文章曝光後，一票網友紛熱議，「開心就好，很多人賺大錢物質豐富卻心靈空虛，拼到身體健康出問題，心理狀況也不好，還不如輕鬆過活沒煩沒惱，雖然會被嫌沒前途，但我很嚮往這種生活方式，胸無大志只想趕快入土」、「生活過的開心最重要，慾望低一點煩惱低一點」、「何不精進自己能力？50K你就能存更多耶，還年輕的話一堆方式可以讓自己變得更好，看你想不想踏出舒適圈而已」、「蠻厲害的，我一個月扣東扣西，還真不知道，能不能存一萬」、「一輩子單身這樣確實夠了」。

不過有人抓出原PO語病，「早餐吃家裡的，然後家裡剩你跟一隻狗，所以早餐是？」原PO則回應，「自己做吐司、牛奶那些...早餐材料錢包括在生活費了，24K是已扣了」、「房子是爸媽留下來的，我平常都騎腳踏車上班，我也沒有車」。

▼原PO一個月只花4000元！（圖／翻攝Dcard）

