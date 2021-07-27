南京疫情確定為Delta病毒株　社區強化管理「非住戶嚴控進出」

▲南京市疫情確定為Delta變種病毒。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

南京市今（27）日通報，引起這次疫情的病毒株確定為Delta變種病毒。通報指出，昨（26）日0至24時，南京市新增本土新冠肺炎確診病例31例，其中7例無症狀感染者轉為確診病例，新增病例數主要集中在重點管控區域。此外，南京也強化社區管控措施，要求非社區住戶及車輛得嚴格管控，快遞及外賣人員也不得進入社區。

▲南京市疾控中心視疫情採漸進式封閉管理。（圖／CFP）

《央視》報導，南京市疾控中心副主任丁潔表示，從完成的病例來看，目前引起南京疫情的毒株是德爾塔（Delta）毒株，「從此前相關的疫情來看，這個毒株有一些新的特點，它對身體的適應力增強，傳播速度比較快，病毒的載量比較高，治療時間比較長，也比較容易發展成為重症。」

應對疫情升級，南京市疾控中心也宣布，所有小區（社區）全面實行出入嚴格管控，快遞、外賣人員一律不得進入小區，由業主到指定地點自行領取。此外，非居住本社區的中高風險地區人員一律不得進入，其他非本社區人員和車輛則一律嚴控。

至於疫情最初發生的南京祿口機場，也同步升級管制措施。據了解，祿口機場及相關工作人員進行全面封閉管理，對駐場單位人員進行疏散、集中隔離。