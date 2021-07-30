麵攤按讚送小菜！一搜「是奧運選手家」驚呆　拳擊妹親姊也超正

▲蔡沁瑜光顧選手家的麵攤。（圖／翻攝自蔡沁瑜臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

「路邊麵攤，臥虎藏龍！」雲豹能源公關長蔡沁瑜29日晚上發文，說她要買晚餐時，聽到店家提醒客人「今天幫我們粉絲頁按讚，小菜免費喔！」這一搜尋，蔡沁瑜驚呆了，因為老闆正在慶祝小女兒「奧運拳擊晉級16強」，指的正是拳擊天才正妹吳詩儀。意外光顧選手家的麵攤，讓她也不禁直呼熱血！

蔡沁瑜文中表示，當時她聽到負責招呼客人的阿姨說「今天幫我們粉絲頁按讚，小菜免費喔！」就馬上搜尋粉絲專頁，結果不看還好，一看直接驚呆，「一看大驚……原來麵攤老闆的小女兒拳擊晉級16強！」無意間光顧到拳擊天才正妹吳詩儀家的麵攤，讓蔡沁瑜忍不住合影PO文。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲奧運拳擊選手吳詩儀。（圖／記者黃克翔攝）

「太強大了！馬上再加碼一塊豬排力挺……」她也透露，煮麵的是吳詩儀姊姊，兩姊妹都是大眼美女。蔡沁瑜最後直呼熱血，因為疫情期間都沒前往消費，偶然想買個豬排小菜解饞，「幸運地搭上『按讚送小菜』的活動～瞬間熱血起來，一起幫我們台灣奧運好手加油吧！」

中華隊在東京奧運持續傳出捷報，其中拳擊小將23歲吳詩儀27日出陣，在女子60公斤量級32強賽中，以4比1擊敗瑞典選手，挺進16強，而接下來的賽事將在今（30）日下午4點開戰，決定是否晉級8強。據悉，吳詩儀來自國立體育大學，曾在2019年亞洲拳擊錦標賽奪下銀牌，並在東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽取得奧運門票，是獲奧運資格的4位女將中的忙內。