林昀儒「偶像是誰」答案絕了！快問快答爆反差萌　網喊：無敵可愛

▲林昀儒攻擊迅猛，表現又超穩。（圖／體育署提供）

記者周亭瑋／綜合報導

19歲桌球超新星林昀儒在東奧男單4強賽中，以3比4惜敗中國球王樊振東，但超猛實力贏得所有人目光。「小林同學」去年受訪片段就被挖出，幽默的應對更圈粉無數，逗笑許多人。

在鏡頭前，原本的「沉默殺手」露出靦腆微笑，面對2分多鐘快問快答，林昀儒的回答格外幽默且巧妙，把訪問的人都給逗笑了。

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在問到桌球界的偶像是誰時，林昀儒笑笑地說，「都是我的偶像！」接下來不論是談到必殺技、弱點，還是遇過最難纏的對手，小林同學一律笑答，「什麼都是」、「每個都很難纏」。

▲私下的小林同學很可愛啊。（圖／翻攝自YouTube／錠嵂保險經紀人）

有趣的是，當對方問說「你現在世界排名第幾」時，小林同學愣了一下，接著眼神迷惑地說「不知道。」至於被問到休息時在幹嘛？通常都是講些嗜好或興趣之類的，不過他再度語出驚人，居然回2個字「耍憨！」瞬間讓人哭笑不得。

短短影片，引來一日球迷朝聖，有別於球場上迅猛殺球和超帥反手擰的霸氣，私下的林昀儒反差萌破表，而網友們也紛紛直呼，「太可愛了～台上台下判若兩人」、「他真的巨可愛，超級無敵喜歡他」、「快問快答(x，亂問亂答(o」、「什麼可愛小孩我的天」、「印度是什麼地方，答印度都是印度人的地方，傑出的球王都這麼可愛」、「憨憨的...又很天真謙遜」。