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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林昀儒厲害靠中國訓練？　劉世芳批酸言酸語：選手都有移地訓練

▲▼林昀儒。（圖／體育署提供）

▲台灣桌球選手林昀儒今將挺進四強賽。（圖／體育署提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣19歲桌球「天才少年」林昀儒29日在東京奧運男子單打4強賽對戰中國球王樊振東，表現亮眼，但有網路輿論稱「林昀儒是靠著與中國國家隊一起訓練」等語，引發爭議。對此，民進黨立院黨團幹事長劉世芳批評該言論是「酸言酸語」，實際上，所有參加國際賽事的台灣選手都有移地訓練的計畫，不管是到任何地方、或是任何國家。

劉世芳表示，所有參加國際賽事的運動選手都有移地訓練的計畫，不管到任何地方、或是任何國家，今天林昀儒將再戰銅牌，相信全台灣都希望他在銅牌戰可以為國家再贏一面銅牌，這才是大家今天最大的期望。

劉世芳直言，至於其他在網路上面的酸言酸語，呼籲全台灣民眾要學習國家隊奧運國手，提高心理素質，在我國運動選手心理素質這麼高的狀況下，為他加油、打氣，希望他今天可以為國爭光。

民進黨立院黨團書記長羅致政也說，這些選手都是台灣的國手，既然是國手就是代表台灣，是台灣之光、台灣英雄，當然在訓練過程台灣的國訓中心扮演重要角色，可是為了讓選手們能承受國際賽的壓力，同時也知己知彼，所以在包括中國的世界各地接受挑戰和訓練，這是非常普遍的，「但這不表示是由他們（中國）來培養」。

羅致政說，這些國手這兩天將陸續登場參賽，最重要的是，要給這些選手加油，爭取奪牌的機會。

▲▼民進黨立委劉世芳、羅致政。（圖／翻攝自民進黨立院黨團臉書）

▲民進黨立院黨團幹事長劉世芳（左）批網路言論是「酸言酸語」。（圖／翻攝自民進黨立院黨團臉書）

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