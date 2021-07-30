大馬元首公開譴責首相「誤導國會」　慕尤丁被轟叛國要求下台

▲馬來西亞首相慕尤丁。（圖／路透）



文／中央社

地位崇高的馬來西亞國家元首阿布都拉今天罕見公然譴責飽受危機打擊的首相慕尤丁政府誤導國會，引發朝野人士譁然，紛紛指控四面楚歌的慕尤丁叛國並要求他下台。

法新社報導，慕尤丁（Muhyiddin Yassin）帶領的聯合政府去年未經選舉上台，其後醜聞頻傳，導致失去盟友支持而瀕臨垮台。

馬來西亞因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，於1月宣布進入緊急狀態，此後國會維持休會。但慕尤丁在外界不滿國會停擺的憤怒高漲及國家元首施壓下，同意國會復會。不過批評人士說，這是慕尤丁為保住搖搖欲墜政權的手段。

負責國會及法律事務的馬來西亞首相署部長達基尤丁（Takiyuddin Hassan）26日告訴國會，緊急狀態將在8月1日結束，期間制定的數項法律都會失效。

馬來西亞在野國會議員聞訊後大怒，宣稱慕尤丁的目的只是要逃避辯論；且依照大馬憲法，取消緊急狀態須經國家元首同意，但蘇丹阿布都拉（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah）是否同意並未明朗。

馬來西亞皇宮今天證實，阿布都拉並未同意，且他也表達「高度失望」。聲明指出，慕尤丁政府宣布的立法失效消息「不準確，且造成國會議員困惑」。

聲明還說，慕尤丁政府的說法「不僅未依法遵守主權原則…也損害國家元首陛下的職責和權力」。

在人口多為穆斯林的馬來西亞，君主立憲制下的國家元首蘇丹普遍受到民眾尊崇，因此阿布都拉以如此強烈口吻批評政府並不尋常。

馬來西亞皇宮的聲明發布後，在國會掀起騷動，反對陣營大喊「叛國」、「下台」。反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）要求慕尤丁辭職，因為他的政府「違逆憲法、侮辱君主立憲制及誤導國會」。

慕尤丁聯合政府中最大黨巫統（United Malays National Organisation，UMNO）的主席阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）也指控慕尤丁叛國，並要求他辭職。

儘管阿末扎希本月稍早已宣布巫統撤回對慕尤丁的支持，但據信一些巫統成員仍挺這位首相。

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