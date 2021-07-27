天天被亡妻託夢！男下葬7天開棺嚇壞　「頭被繩子綁住了」

Makam seorang warga di Klaten, Jawa Tengah terpaksa dibongkar karena tali pocong pada jenazah lupa dilepas. Pembongkaran dilakukan atas permintaan keluarga. https://t.co/PjMLYzpaaQ — detikcom (@detikcom) July 21, 2021

記者李振慧／綜合報導

印尼中爪哇省一名男子一周前將妻子下葬後，卻每天晚上都被對方託夢，說要把綁在頭上的布袋繩子解開，他不堪其擾決定挖墳開棺，沒想到打開棺木一看，妻子的頭上真的被套了一個布袋。

事件發生在中爪哇省克拉登區(Klaten)的卡朗多沃(Karangdowo)，54歲女子送醫身亡後於12日下葬，然而下葬沒多久，死者丈夫卻因為被託夢決定在18日開棺，驚悚事件引發外界關注。村長普沃科(Heri Purwoko)對外證實，「這裡的確有一名居民的墳墓被重新挖掘出來，因為下葬時忘記將套在頭上的布袋繩解開」。

普沃科表示，死者丈夫最近每天晚上都被妻子託夢，要求他將頭上的繩子解開，由於死者當初是因為心臟病身亡，而非感染新冠肺炎而死，所以開棺時沒有找衛生單位人員協助，主要是熱心村民與警方到場，整個過程也十分順利，很快將繩子解開後屍體就重新下葬了。

▼男因為被託夢決定開棺。（圖／示意圖／達志影像）



