安倍晉三現身台美日國會議員線上論壇　游錫堃：難忍重逢欣喜之情

▲安倍晉三、游錫堃。（合併圖／路透、記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台美日國會議員戰略論壇29日首度登場，立法院長游錫堃以「立法院台日交流聯誼會」會長的名義線上參與，前日本首相安倍晉三也以「神秘嘉賓」的形式驚喜現身。游錫堃會後在臉書表示，老朋友安倍晉三現身論壇讓他相當感動，「我們都難忍重逢的欣喜之情」。

台美日國會議員戰略論壇29日上午登場，游錫堃以「立法院台日交流聯誼會」會長的名義，率領民進黨立委羅致政、國民黨立委陳以信、台灣民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華以線上方式參與，前日本首相安倍晉三也以「神秘嘉賓」的形式出席致詞。

游錫堃會後在臉書發文表示，台美日國會議員平台成立，這是民主同盟真朋友的國會外交，也是台灣史上第一次，感謝日本、美國兩國的國會議員。

游錫堃指出，今天早上7點鐘，他參加了由日本「日華議員懇談會」倡議主辦的第一屆「台美日國會議員戰略論壇」，自己以立法院「台日交流聯誼會」會長的身分，偕同院內4大黨團派出的4位委員，和「日華議員懇談會」及美國「國會台灣連線」參眾議員們三方連線對話交流，成果豐碩。

游錫堃強調，這是台灣史上第一次，由台美日三方國會議員成立的對話平台，感動的是，老朋友安倍先生也現身論壇，「我們都難忍重逢的欣喜之情」。