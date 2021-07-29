游錫堃當面建議美國承認台灣　酈英傑：很有意思的論述

▲前美國在台協會（AIT）處長酈英傑。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃日前表示，他曾向前美國在台協會（AIT）處長酈英傑建議，如果中共軍機持續侵擾台灣領空、繞過海峽中線，或者繼續進行挑釁的行為，美國政府可以考慮在短時間內就承認台灣是一個國家。對此，游錫堃29日透露，酈英傑認為這是很有意思的論述，「他第一次聽到」。

游錫堃25日接受專訪時表示，酈英傑離台前有透過電話向他聯繫，他也建議美國「應該考慮把中國畫紅線」，如果中共軍機繼續侵擾台灣領空、繞過海峽中線，或是繼續進行挑釁的行為，美國政府可以考慮在短時間內，就承認台灣是一個國家，並且馬上恢復建交。

游錫堃29日受訪時還原，自己有這個想法已經一段時間，他是建議美國政府「台海有事就立即承認台灣」，意思就是不要只有行動，而是要事前告訴中共，在動武、挑釁前要有所節制。

游錫堃說，如果中共不小心擦槍走火、真的冒進的話，他建議美國與日本應該邀集印太地區的所有民主國家，一起用外交承認台灣，讓中共動手時有所顧慮，「因為成本太大」，也希望能遏止對方的冒進。

游錫堃也透露，酈英傑是第一次聽到這項建議，並且認為這是很有意思的論述。

此外，台美日國會議員戰略論壇29日上午登場，游錫堃以「立法院台日交流聯誼會」會長的名義，率領民進黨立委羅致政、國民黨立委陳以信、台灣民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華以線上方式參與，前日本首相安倍晉三也以「神秘嘉賓」的形式出席致詞。

游錫堃表示，這樣的戰略論壇應該多多舉辦，相信對於台美日、印太地區要防範戰爭，以及穩定東亞、台海的和平會有很大的幫助，雖然現在沒有規定多久要辦一次，「我看至少一年辦一次應該沒有問題」，等到有一天疫情緩和之後，更可以考慮轉變為實體會議。