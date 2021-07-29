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大陸「老牌戰狼」秦剛接任駐美大使！　今早抵達美國履新

▲▼ 陸新任駐美大使秦剛今晨抵達美國。（圖／中國駐美國大使館官網）

▲陸新任駐美大使秦剛今晨抵達美國。（圖／中國駐美國大使館官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸新任駐美大使秦剛已於29日清晨抵達美國，成為第11任中國駐美大使。現年55歲的秦剛出使美國前為大陸外交部副部長，前任駐美大使崔天凱已於6月23日離任回國。他表示，將堅持致力於同美國各界加強溝通、交流、合作，促進中美關係健康穩定發展。

秦剛個人推特在29日清晨4時許發文告知已抵達美國，中國駐美大使館發布的新聞稿稱，當時是由大陸駐美國大使館公使李克新、駐紐約總領事黃屏等中國駐美外交官到機場歡迎。

秦剛在中國駐美國使館網站的「大使歡迎辭」中還表示，中美都是世界上具有重要影響的大國。建交40多年來，中美關係歷經風雨，一路走來極不平凡。站在新的歷史關口，兩國應順應時代發展潮流和國際社會普遍期待，相互尊重、平等相待、和平共處、合作共贏，這將是兩國人民之大幸、世界之大幸。

他表示，中國人民追求美好生活的腳步不會停歇。中國共產黨和中國政府為人民謀幸福的奮鬥永無止境。中國堅定不移走和平發展道路，將繼續做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，同世界各國攜手構建人類命運共同體。

根據官方簡歷，秦剛已在大陸外交部任職29年，曾三度赴英，在駐英大使館工作，擔任過中國駐英大使館公使，歷任外交部新聞司副司長、司長，曾兩度任大陸外交部發言人。據香港《星島日報》指出，秦剛也是大陸第一位沒有大使經歷，也沒有美國經驗的駐美大使。

美國《華爾街日報》曾在報導中，描述秦剛「風度翩翩，在外界看來是一位擅於把握分寸的職業外交官」。有人認為，「剛猛而不失睿智」是秦剛的特色。在2005年至2010年以及2011年至2014年兩度擔任外交部發言人期間，秦剛常以連珠妙語化解提問者拋出的難題。2014年4月28日的外交部記者會上，有記者就時任美國總統歐巴馬亞太之行不包括中國提問。秦剛回答，「我注意到，最近有的媒體說，歐巴馬總統此次亞太之行沒有來中國，或意在針對中國。是不是針對中國，我們要看美方是怎麼說、怎麼做的。至於來不來中國，一句話：你來，或者不來，我就在這裡。」

曾有澳洲記者回憶，秦剛氣場相當強大，每次出席記者會都不慌不忙先掃視全場一周，再慢悠悠喝上一口放在講臺上的水，這才開口與全場記者打招呼。

今年2月份，德國媒體曾提問「中方是否實行『戰狼外交』」時，秦剛正面回應表示，「有人說中國搞『戰狼外交』，如果我們看一看當前有的國家和有的人對中國進行的毫無根據、毫無底線的抹黑詆毀，他們恐怕都不能用『戰狼』來形容，那簡直就是『惡狼」。面對針對中國的各種瘋狂攻擊，中國外交官當然要站出來說不，這和一味示強完全是兩碼事。有人無故無理罵人，還不讓別人還嘴，豈有此理？！」

新加坡《聯合早報》今年4月發表的一篇分析性文章中指出，駐美大使在中國外交官員序列中曆來占據重要地位，如前外長李肇星和現任中共政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪都曾擔任駐美大使。

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