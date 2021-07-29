安倍晉三擬來台追悼李登輝　游錫堃期待成行

▲安倍晉三、游錫堃。（合併圖／路透、記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

前總統李登輝辭世將滿一週年，日本前首相安倍晉三日前受訪時表示，如果情況允許，他有意來台致意，立法院長游錫堃29日表示，他個人非常歡迎，也希望安倍晉三來台灣時，可以盡到立法院長的地主之誼，「看能不能跟他見面，交換一下台日關係」。

安倍晉三日前接受日本媒體《產經新聞》專訪時表示，如果情況允許，他有意來台到李登輝墓前致意，並且說除了李登輝以外，「世界上沒有任何一位領袖如此重視日本。」

游錫堃29日受訪時表示，如果安倍晉三能夠成行，他個人感到非常歡迎，不過現在立法院處於休會期間，大家也不知道安倍晉三什麼時候會來，「如果不了解清楚，休會期間沒有機會」。

游錫堃也說，即使立法院有開會，也要看各個黨團的意見，不過以他立法院台日國會議員聯誼會會長的角色，是非常歡迎安倍晉三來台灣，也希望對方來台灣時，可以讓自己盡一下立法院的地主之誼，「看能不能跟他見面，交換一下台日關係」。

此外，台美日國會議員戰略論壇29日上午首度登場，安倍晉三以「神秘嘉賓」的形式驚喜現身，游錫堃會後也在臉書表示，老朋友安倍晉三現身論壇讓他相當感動，「我們都難忍重逢的欣喜之情」。

對此，游錫堃則說，他直到昨天晚上才得知安倍晉三會出席，今天看到他非常高興，覺得對方精神抖擻、風采依舊，而過去安倍晉三曾擔任日本自民黨幹事長，他也在駐日代表處的安排之下，曾經三度受邀到對方的辦公室見面，兩人也因此建立起情誼。

游錫堃坦言，他們已經好久沒有見面，「大家都知道我沒有工作12年、比較沒有機會」，但是這次的論壇因為是線上舉行，所以沒有機會跟對方寒暄幾句，不過看到他還是很高興，而看到安倍晉三有意來台追悼李登輝，「如果他能夠成行，我個人也是感到非常歡迎」。