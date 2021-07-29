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快訊／新北公布5確診足跡　淡水＆林口家樂福、新莊佳瑪、台北健身院

▲▼新北防疫0729。（圖／新北市府提供）

▲新北防疫0729。（圖／新北市府提供）

 記者徐政璿／新北報導

新北市衛生局今（29日）公布確診者最新足跡，案15729，7月20日於10:00-11:00以及7月24日於12:00-15:00，曾前往家樂福淡新店(淡水區中山北路二段)；案15734在7月21日於18:28-18:48，曾前往家樂福林口店(林口區文化二路一段)。

案15736以及案15737在7月25日於17:10-17:45，曾前往佳瑪新莊店(新莊區幸福路)；案15740在7月26日於18:00-18:40，曾前往台北健身院(永和區福和路)。

中央流行疫情指揮中心29日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為16例本土及2例境外移入，另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，29日個案分布以新北市7例為最多，其次為台北市5例、高雄市2例、桃園市及嘉義市各1例；其中14例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月27日累計公布14,400位確診個案中，已有12,801人解除隔離，解隔離人數達確診人數88.9%。

指揮中心表示，2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、台北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

新北市因疫苗不足，第四輪疫苗將從8月1日起至4日暫停接種，約有7.1萬人符合資格但打不到。對此，新北市長侯友宜29日受訪時表示，地方遇到困難會反映給中央，讓中央知道疫苗在接種的過程會有一些「落差」，只要中央地方一條心，把落差補足，就能快速、安心地讓民眾接種。

就目前新北市的疫苗施打情形，侯友宜也在議會備詢時表示，施打量1天可達5萬8,000劑，截至昨（28日）覆蓋率約31.3%。相當感謝第一線醫護同仁的辛苦。至於警消同仁第二劑的接種時間，一定會按照中央規定時間，提高警消同仁保護力。

▼0729確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

▲▼0729確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

▲▼0729疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

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