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日本體操新星橋本大輝奪金　謝長廷大讚：60年來最精彩比賽

▲▼東京奧運東奧男子體操全能金牌日本選手橋本大輝Daiki Hashimoto。（圖／路透社）

▲東京奧運東奧男子體操全能金牌日本選手橋本大輝Daiki Hashimoto。（圖／路透社）

記者呂晏慈／台北報導

19歲的日本選手橋本大輝奪金28日在東京奧運體操男子個人全能項目決賽奪金，中國選手肖若騰僅獲得銀牌，引發中國網友不滿「出征」橋本的Instagram。曾在中學時期當過體操選手的駐日代表謝長廷29日下午在臉書還原昨晚場邊加油狀況說，這場比賽過程充滿戲劇化，「看體操比賽的經歷60年，以這次最精彩」，原本日本和中國選手競爭激烈，但橋本完成「超艱難任務」，在單槓上加入不少高難度動作，最後一舉奪金。

台灣東奧代表團頻頻傳回好消息，「黃金男雙」李洋、王齊麟今天成為台灣羽壇首組叩關奧運最終4強的好手，拳擊女將黃筱雯首戰順利晉級8強，謝長廷下午即時透過臉書分享捷報，並讚黃筱雯取得「壓倒性獲勝」。

此外，謝長廷也表示，奧運賽程進入中段，最重要的就是避免受傷病痛，好在醫療團醫師今天說全員健康沒有問題，第五度征戰奧運的台灣「桌球教父」莊智淵在團體賽還可以出場，「鞍馬王子」李智凱昨天鞍馬摔下，也有很多人關心他的手是否受傷，他自己也在臉書證實8月1日可以出賽，他鞍馬技術水準高，祈願他有好的表現。

謝長廷說，昨晚在有明體育館進行的體操全能冠軍決賽，從預賽選出24人參加，鞍馬、跳馬、吊環、雙槓、單槓、地板等6項，每人都須各做1次，比積分總和，台灣有李智凱和唐嘉鴻兩位，雖然沒能得牌，但唐得第七名，算是我國參加奧運以來最好成績。

謝長廷表示，最後由日本選手橋本大輝贏了中國的肖若騰而拿到金牌，過程充滿戲劇化，他看體操比賽的經歷60年，以這次最精彩。

謝長廷分析，這次日本和中國各有兩人參加，一開始積分上上下下，眼花繚亂，到最後一項單槓時，中國選手肖若騰已經排名第一，橋本則從第一掉到第三，肖在單摃也表現不俗，可說是完美演出，不過，肖結束落地後非常興奮，竟忘了依規定向裁判併腿致意，忙著揮手向歡呼的人致意，代表團也拿出國旗準備大大慶賀，最後卻發現被扣0.3分，只得14.066，但總成績仍高達88.065分高居第一。

謝長廷說，這時全埸就剩下橋本還是未演出。計分板上打出目標分數14.58，表示要超過這個分數才能超越第一名，滿分是15分，換算成100，14.58是97.2分，可知是超艱難的任務，大家都屏息看著，橋本在單槓上加入不少高難度動作，整個過程都沒有失敗，依照規定加分，最後獲得14.933高分，總成績88.465分，領先中國0.4分戲劇性大逆轉而奪金牌。

謝長廷表示，全場暴出歡呼聲，這次輪到大大的日本太陽旗出現，為此，中國隊有向大會抗議，大會沒有接受，也許是再加0.3分也是銀牌，中國隊最後低調處理，此事沒有擴大。

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