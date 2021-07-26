現場直擊連珍羚被判3次指導落敗　謝長廷、楊勇緯大喊可惜

▲東奧柔道連珍羚。（圖／體育署）



記者杜冠霖／綜合報導

東京奧運進入第3天賽程，駐日代表謝長廷除了在臉書紀錄中華代表隊戰果外，26日也分享他在武道館現場和柔道銀牌得主楊勇緯一同觀看「柔道女王」連珍羚的比賽，兩人對於連珍羚在延長加賽時段被判3次規則指導意外落敗，直呼太可惜。

「柔道女王」連珍羚在上午的57公斤級賽事中對上斯洛維尼亞選手，在延長加賽時段被依規則指導3次意外落敗，對此，到武道館觀賽的謝長廷表示，場邊加油的正副署長、教練、楊勇緯莫不大喊可惜。

對於自行車選手馮俊凱的比賽過程，謝長廷也表示，馮俊凱挑戰234公里富士山麓的賽程，孤身奮戰，缺乏隊友支援，艱難可以想像，他將在今天回台，「我們這次感覺對他比賽沒有提供什麼直接協助，深感抱歉。」

馮俊凱相隔13年再戰奧運，孤軍奮戰的他最終遭到「關門」，奧運之旅在第二補給點(136公里處)劃下句點，遺憾沒法突破台灣高懸52年的完賽紀錄。

謝長廷指出，昨天中午起一直在幕張國際會展中心為跆拳選手羅嘉翎加油，大家也看好她的表現。可惜在和美國選手爭取冠亞軍門票的賽事中落敗，但晚上的銅牌戰終於恢復水準，擊敗尼日，為台灣贏得一塊銅牌，「讓我們為她喝采，恭喜她，也感謝她及所有栽培訓練她的人！」

謝長廷表示，昨晚桌球混合雙打組合林昀儒、鄭怡靜遇上日本隊的水谷、伊藤，雖然最後以4比1輸球，但其中有二場比數是9:11，給日本隊相當大的威脅，雖敗猶榮，還有機會爭取銅牌，「值得一提的是NHK的轉播，整個過程畫面右上角半顯示，日本對台灣。」

對於給予選手的支援，謝長廷指出，依規定，選手要在比賽完48小時內離境，且入境台灣要PCR證明，因此昨夜起趕著協助辦理證明等事務。

▼謝長廷和我國柔道好手楊勇緯一起觀賽。（圖／翻攝謝長廷臉書）

