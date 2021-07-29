東森購物網「中元普渡」好禮三重送　東森幣快閃擴大折抵最高80%

▲疫情趨緩，各縣市有條件開放民眾中元普渡，為方便民眾採買，東森購物網開闢「中元普渡祈福好物」專區，全館商品6折起，購物還享有「好禮三重送」。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

8/22是中元節，在疫情管制下，為了方便民眾線上採買普渡所需用品，東森購物網特別開闢「中元普渡祈福好物」專區，全館商品6折起，購物還享好禮三重送，消費滿399元可折50元、滿699元登記送東森幣100枚、滿888元抽Dyson空氣清淨機。

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▲東森購物網今（7/29）推出東森幣限時擴大折抵活動。（圖／東森購物提供）

東森購物網今（7/29）再度推出東森幣限時擴大折抵活動，活動從中午12:00開始，限時12小時，最高折抵80%。優惠商品如DeMon升級版冷淬面膜6盒共18片，原優惠價3,780元，再折抵東森幣80%後，只要780元，等於一片面膜不到45元；Frigidaire美國富及第空氣清淨機，優惠價3,280元再折抵東森幣70%，入手價僅984元。若錯過這波優惠，東森購物網在7/31（六）當天還有LINE購物可享LINE POINTS 回饋4%無上限活動，自中午12:00開始，快閃優惠至晚間12點，僅限12小時。