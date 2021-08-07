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東森購物父親節送最高25%回饋　「寶貝大聯萌」獎品總價逾25萬元等你拿

東森購物,寶貝大聯萌（圖／東森購物提供）

▲東森購物網在8/8父親節當天舉辦全站消費不限金額加碼回饋。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

周末就是父親節，給爸爸的禮物準備好了嗎？東森購物網在8/8當天舉辦全站消費不限金額，享提貨券6%回饋，使用LINE再加碼4%回饋，銀行刷卡最高還可享15%回饋，總計最高回饋25%優惠。另同步舉辦消費滿3,800元再送折價券、東森幣回饋活動，最高可享1888回饋。

針對父親節好禮，東森購物網精選多款商品，均一價888元，包括聲寶4D水洗三刀頭電動刮鬍刀、aibo BTD02真無線雙耳藍牙V5.0耳機麥克風、歌林家用型高效能沖牙機、Adonit Note旗艦觸控筆王、adidas愛迪達男用爽身噴霧6罐、德國BRITA MAXTRA Plus 濾芯全效型4入裝等，都只賣888元，數量有限，售完為止。

東森購物,寶貝大聯萌（圖／東森購物提供）

▲東森購物網即日起展開「寶貝大聯萌」人氣票選活動。（圖／東森購物提供）

而疫情延燒2個月多，父母與孩子長時間宅在家，增加了親子相處時間，趁著暑假，東森購物網推出「寶貝大聯萌」人氣票選活動，分為小寶組0～3歲和大寶組4～7歲，報名時間為即日起至8/23，9/2起展開票選，獎品除了有市價9,999元的好奇電動玩具車，還有Miniris推車、好奇廚房玩具組、好動褲野餐禮箱組、POGNAE仿真小小揹巾及舒潔棉柔舒適抽取衛生紙/箱，總價值超過25萬元，只要是會員都可以報名參加，趕快拿出相機替孩子拍張萌照，替家裡小寶貝報名，留下珍貴紀念。

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