東森購物網「重磅夏殺」全站75折起　滿3000再送3000

▲東森購物網即日起至7/28（三）舉辦「重磅夏殺特賣會」，優惠活動僅3天。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物網即日起舉辦「重磅夏殺特賣會」，至7/28（三）止，一連3天全站商品下殺75折起，並有東森幣擴大折抵，最高可折抵結帳金額80%，再加碼活動期間下單滿3000元再送3000東森幣和折價券，首次購物不限金額消費再送777枚東森幣。此外，8/31（二）前註冊成為東森購物網新會員，可獲得東森幣500枚。

「重磅夏殺特賣會」也特別精選推薦「台酒生技 酒粕精粹逆齡活膚青春露120ml（8瓶組）」，市價6,000元，活動價下殺34折只要2,010元，是此檔必搶品；「WEDAR 世界品質雙金獎金盞花葉黃素6盒超值組組（2021年豪華升級版）」，市價4,080元，活動價僅1,888元；煮飯神器「鍋寶金鑽不沾小資五件組」，28炒鍋+24煎鍋+22湯鍋+蓋+鏟，市價1,980元，活動價990元；「晶工牌－45L不鏽鋼旋風烤箱JK-7450」，市場價5,980元，活動價3,280元，獨家再送深款烤盤。

▲「爸氣男神節」感恩特惠活動商品1折起。（圖／東森購物網提供）

迎接父親節，東森購物網站更於即日起至8/11（三）推出「爸氣男神節」感恩特惠活動，最低下殺1折起，特選商品只賣888元，單筆消費滿888元可參加幸運搖獎機，獎項有東森幣、折價券，消費滿1,314元還可抽九陽多功能全方位調理機、象印STAN 美型咖啡機、國際牌 14吋經典型DC節能遙控立扇等好禮。使用東森購物APP累積消費滿3,000元，可抽BT21 刺繡貼貼樂，會員首購登記就送ASHIYA馬臍帶白皙精華。這次父親節檔期還與麻將遊戲《明星3缺1》合作，活動期間於東森購物網、APP消費滿888元，登記抽《明星3缺1》的ｉ幣16,888枚。

全站同步展開「天天888」精選優惠活動，不論是3C控、美食吃貨、潮流時尚等哪種類型爸爸，活動集結各式超值好禮，都能針對各自喜好送禮，包括：aibo BTDB TWS真無線雙耳觸控藍牙V5.0耳機、Thera Lady 24K奈米金箔/銀箔精華液100ml 任選2件組、聲寶4D水洗三刀頭電動刮鬍刀、旬鮮屋 泰國直送在欉紅金枕頭榴槤3盒組、Adonit 旗艦級觸控筆王、Timberland 男款海軍藍夏季LOGO印花短袖T恤、歌林家用型高效能沖牙機、東森獨家adidas愛迪達男用爽身噴霧、德國BRITA MAXTRA Plus 濾芯全效型、聲寶 14吋 3段速機械式電風扇、REMAX PD+QC22.5W 帶三線行動電源10000mah，通通只要888元。

「限時瘋搶天天1元、1折搶購限量商品」活動，也推出多款必買限時限量商品，7/26「京美 健康銀纖維無痕內衣單件組」優惠價298元；7/27「華陀扶元堂 妃燕胜肽精華飲1盒」優惠價198元；7/28「GLOLUX 鹿角款手持風扇3入組」優惠價40元；7/29「Mr.J家居生活 天然驅蚊冰涼墊床墊組 1X床+2X萬用墊」優惠價79元；7/30「WONDER 旺德－可夾式USB充電風扇（WH-FU21）」優惠價20元；7/31「東風綠茶抗菌濃縮洗衣精補充包300g/包」優惠價只要1元。想省荷包的話，得把握開搶時間。