東森電視購物、莫凡彼聯名限定療癒組　新口味「焦糖餅乾」獨家開賣

▲東森電視購物與莫凡彼推出限定療癒組合，將於7/28晚間21:20在東森電視購物第47台LIVE開賣。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

炎炎夏日宅在家大口吃冰最療癒！東森購物與擁有「冰淇淋界愛馬仕」稱號的莫凡彼攜手，推出最狂折扣價格組，原價2,897元，現在只要1,280元，每盒500ML重量裝，共4盒4種不同口味，其中還有東森購物獨家首發新口味「焦糖餅乾」，下訂再加送聯名品牌保冷袋及單球冰淇淋兌換券4張，將於7/28晚間21:20在東森電視購物第47台LIVE直播開賣。

來自瑞士的「莫凡彼冰淇淋」自1948年成立以來，強調100%純天然，堅持選用世界各地頂級食材製作，純天然的高品質，不使用任何化學添加物冰淇淋，口感滑順濃郁，大受好評。讓人一口接一口停不下來的秘訣，在於水分皆來自於食材本身，不另添加水，質地相對好挖取，融化速度也比較慢。

其中，莫凡彼使用瑞士純淨乳源，更是頂級冰淇淋的關鍵。牛奶選用阿爾卑斯山小農養殖的牛，每一隻牛都有自己的名字，牛隻在天然環境自由成長，快樂的鮮奶加上瑞士工藝技術背景之下，冰淇淋品質佳且特別的香濃。

▲▼此次東森嚴選推出的限定療癒組合，除了有金典巧克力熱銷口味，還有獨家首發「焦糖餅乾」新口味上市。

莫凡彼冰淇淋通常在餐廳內用市價一球達120元，一般盒裝入手每球也要60元，而東森購物秉持「東森嚴選」精神，要讓消費者擁有「好美味、好美麗、好健康」的美好生活，這次不但攜手莫凡彼，更推出限定療癒組合：莫凡彼冰淇淋500ml x 4盒，除了有夢幻香草、草莓、金典巧克力等經典不敗的熱銷口味，還有獨家首發新口味「焦糖餅乾」上市，因數量有限，想要來盒沁涼冰淇淋消暑一下的話，可得把握直播開賣時間。