　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森電視購物、莫凡彼聯名限定療癒組　新口味「焦糖餅乾」獨家開賣

東森電視購物X莫凡彼 聯名推優惠（圖／東森購物提供）

▲東森電視購物與莫凡彼推出限定療癒組合，將於7/28晚間21:20在東森電視購物第47台LIVE開賣。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

炎炎夏日宅在家大口吃冰最療癒！東森購物與擁有「冰淇淋界愛馬仕」稱號的莫凡彼攜手，推出最狂折扣價格組，原價2,897元，現在只要1,280元，每盒500ML重量裝，共4盒4種不同口味，其中還有東森購物獨家首發新口味「焦糖餅乾」，下訂再加送聯名品牌保冷袋及單球冰淇淋兌換券4張，將於7/28晚間21:20在東森電視購物第47台LIVE直播開賣。

來自瑞士的「莫凡彼冰淇淋」自1948年成立以來，強調100%純天然，堅持選用世界各地頂級食材製作，純天然的高品質，不使用任何化學添加物冰淇淋，口感滑順濃郁，大受好評。讓人一口接一口停不下來的秘訣，在於水分皆來自於食材本身，不另添加水，質地相對好挖取，融化速度也比較慢。

其中，莫凡彼使用瑞士純淨乳源，更是頂級冰淇淋的關鍵。牛奶選用阿爾卑斯山小農養殖的牛，每一隻牛都有自己的名字，牛隻在天然環境自由成長，快樂的鮮奶加上瑞士工藝技術背景之下，冰淇淋品質佳且特別的香濃。

東森電視購物X莫凡彼 聯名推優惠（圖／東森購物提供）

▲▼此次東森嚴選推出的限定療癒組合，除了有金典巧克力熱銷口味，還有獨家首發「焦糖餅乾」新口味上市。

東森電視購物X莫凡彼 聯名推優惠（圖／東森購物提供）

莫凡彼冰淇淋通常在餐廳內用市價一球達120元，一般盒裝入手每球也要60元，而東森購物秉持「東森嚴選」精神，要讓消費者擁有「好美味、好美麗、好健康」的美好生活，這次不但攜手莫凡彼，更推出限定療癒組合：莫凡彼冰淇淋500ml x 4盒，除了有夢幻香草、草莓、金典巧克力等經典不敗的熱銷口味，還有獨家首發新口味「焦糖餅乾」上市，因數量有限，想要來盒沁涼冰淇淋消暑一下的話，可得把握直播開賣時間。

ET快訊
看莊智淵比賽歸懶趴火！　他怒飆2戰犯「羞辱戰士」：去你的相忍
柔道女將準備登場　下秒「教練猛甩2巴掌」網全氣炸！她親曝原因
保護力最佳疫苗曝　高端、BNT、莫德納、AZ優缺點一次看
陸羽球選手對南韓場上「髒話連發」！　微博網友稱：優美中國話
東奧摩洛哥拳手不甘落下風　竟拐氣「咬對手耳朵」畫面曝
日桌球張本智和16強輸球「在全場亂吼」！　日網看不下去：沒水
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】大摩珍稀俱樂部璀璨摘星酩饗　攜手米其林餐廳推出限量尊榮體驗

東森電視購物、莫凡彼聯名限定療癒組　新口味「焦糖餅乾」獨家開賣

慶祝郭婞淳東奧摘金　東森電視購物今晚商品全面9折回饋

賀郭婞淳拿東奧首金！4大超商「限時咖啡優惠」一次看

郭婞淳拿下東奧首面金牌！超商祭1日限定優惠　23元爽喝大杯美式

慶「舉重女神」郭婞淳奪金成功！超商連4天「美式、拿鐵買2送2」

慶祝舉重女神郭婞淳奪金！超商大杯美式、拿鐵買1送1　活動限時1天

直接下殺45折！必勝客披薩也能「跨店取、轉送好友」了

降級振興優惠懶人包！超商速食電商「買1送1」　百貨狂灑千元現金券

萊爾富領包裹送購物金！還能免費喝飲料　7-11大杯美式「買1送1」

郭婞淳：金牌沒開心滿腦想破紀錄　被教練激動抱「我其實想搧他XD」

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

阿伯飆速闖2紅燈遭小貨車撞擊！　駕駛右轉見「人車倒地」卡馬路間

美國男視訊聊天秒切換對方母語　印尼網友一聽嚇歪：你開玩笑？

郭婞淳奪金牌！主持人喊最高です　 「挑戰世界紀錄」女神倒地也很可愛

荷蘭女將以為奪金嗨爆下秒崩潰　「冠軍早就抵達」竟是業餘者學霸

【廣編】大摩珍稀俱樂部璀璨摘星酩饗　攜手米其林餐廳推出限量尊榮體驗

東森電視購物、莫凡彼聯名限定療癒組　新口味「焦糖餅乾」獨家開賣

慶祝郭婞淳東奧摘金　東森電視購物今晚商品全面9折回饋

賀郭婞淳拿東奧首金！4大超商「限時咖啡優惠」一次看

郭婞淳拿下東奧首面金牌！超商祭1日限定優惠　23元爽喝大杯美式

慶「舉重女神」郭婞淳奪金成功！超商連4天「美式、拿鐵買2送2」

慶祝舉重女神郭婞淳奪金！超商大杯美式、拿鐵買1送1　活動限時1天

直接下殺45折！必勝客披薩也能「跨店取、轉送好友」了

降級振興優惠懶人包！超商速食電商「買1送1」　百貨狂灑千元現金券

萊爾富領包裹送購物金！還能免費喝飲料　7-11大杯美式「買1送1」

疫情降級！防駁二、蓮池潭湧人潮　「警示燈號」亮紅燈母湯去

愛迪達南西商圈潮店bye　12年穩租貢獻房東近億收入

國策研究院民調／陳其邁精準疫調受好評　9成高雄市民滿意

「連蹭都不會！」　各黨立委搞錯選手名字與項目遭網友狠酸

對焦更快畫質更好　SONY新一代vlog相機ZV-E10加入Alpha陣營

金融3業「降級」視疫情回歸辦公　逾半數採異地備援、WFH

郭婞淳、戴資穎「光榮時刻」登東奧官方IG　網友狂刷國旗留言

餵毛孩吃止痛藥恐引發「中毒性肝炎」　他沉重呼籲：勿自己當醫生

下午3點就看林昀儒　桌球男單8強大戰歐洲新星

快訊／北市松山區婦人墜樓無生命跡象　民眾路過嚇壞急報警

將退伍！相伴5年警犬咬行李不放 網淚崩：太深厚的戰友情...

消費熱門新聞

慶祝郭婞淳奪金！超商美式、拿鐵買1送1

賀郭婞淳拿東奧首金！4大超商限時優惠一次看

慶郭婞淳奪金成功！超商連4天美式、拿鐵買2送2

肯德基、摩斯、漢堡王「買1送1」

即將降二級直擊美式賣場秩序良好

快訊／花65元就中獎！小7開出「4張千萬發票」

郭婞淳拿下東奧金牌！23元爽喝超商咖啡

4大超商「降級咖啡優惠」來了！

全聯開賣「豐盛號」2款人氣吐司

全聯限時第2件半價、美式咖啡10元

爸爸最愛禮物TOP3　吃大餐竟意外落榜

日本賣翻「抗菌神物」　一噴除菌全面防護

迎降級！4大超商限時優惠一次看

萊爾富領包裹送購物金！7-11美式買1送1

更多熱門

相關新聞

慶祝郭婞淳東奧摘金　東森電視購物全面9折回饋

慶祝郭婞淳東奧摘金　東森電視購物全面9折回饋

狂賀「舉重女神」郭婞淳今（27）日於東奧為台灣搶下首面金牌，更狂破3項奧運紀錄，實現金牌大滿貫的壯舉。為慶祝摘金成功，東森電視購物宣布今晚到凌晨12點，包含4個購物頻道及MOD頻道的電視商品，只要打專人及語音電話訂購，所有商品全部打9折優惠。

泰國逼真「炸雞雪糕」根本騙局

泰國逼真「炸雞雪糕」根本騙局

麥當勞「特濃奶香雪冰」好喝到離譜

麥當勞「特濃奶香雪冰」好喝到離譜

東森購物上半年營收　創歷史同期新高

東森購物上半年營收　創歷史同期新高

關鍵字：

東森電視購物東森購物莫凡彼吃冰冰淇淋焦糖餅乾

讀者迴響

熱門新聞

金牌有禁藥反應　方莞靈遞補銅牌？

快訊／被教練「突然猛抱」變臉！郭婞淳回應了

Lulu爆新歡！大街「交換口水」環抱放閃

奧運金牌「2280萬獎金」怎麼用？郭婞淳想好了　

謝長廷觀賽　莊智淵：市長還認得我？

柯宇綸開砲郭婞淳教練！堅持不刪：行為ok不ok自己判斷

莊智淵是台灣人縮影　他揭3點原因：真正俠者

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

民眾急加選AZ！　畫面跳出殘酷提醒

戴資穎3戰全勝　小組第1晉級8強

郭婞淳澄清也無法滅火！律師揪教練「賽後1幕」

郭婞淳被教練抱起！女四連拍抓包騷擾

偷吃「小模級」藥廠業務　名醫毆妻逼離婚！小三起底竟已婚

吞止痛藥用命拼獎牌　網：敬佩！

喊擊敗中國　張本還沒碰到就掛了

更多

最夯影音

更多
郭婞淳：金牌沒開心滿腦想破紀錄　被教練激動抱「我其實想搧他XD」

郭婞淳：金牌沒開心滿腦想破紀錄　被教練激動抱「我其實想搧他XD」
郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面